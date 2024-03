Brindisi alza bandiera bianca. Besson trascinatore. Varese mette le mani sulla sfida salvezza

BASKET SERIE A

La Pallacanestro Varese si prende la sfida salvezza con Brindisi, allunga a +8 sull’ultimo posto, e tira un lungo sospiro di sollievo. Decisivo, in un match sostanzialmente equilibrato, il 28-18 del terzo quarto. E un Hugo Besson ancora al top con 19 punti. Brindisi paga una rotazione corta e la pessima giornata da 3. Non che per Varese le cose inizino bene, con un 2/15 dall’arco che lascia ben poco ottimismo a Masnago. Il primo cambio di passo reale in un match punto a punto arriva con il 28-25 al sedicesimo minuto, ma soprattutto la risposta arriva quando ad inizio terzo quarto Brindisi va sul 35-43. Qui arriva un parzialone con il sorpasso di Moretti per il 53-51 e un lungo gira in lunetta che garantisce lo stacco sul 59-52, complice anche un antisportivo a Bartley. Nel quarto quarto è gestione, a Varese manca il colpo del ko mentre sale d’intensità Hugo Besson, ma Brindisi con rotazioni ridotte all’osso non va oltre le penetrazioni di Washington ben contenuto dalla difesa biancorossa. Arriva quindi un successo fondamentale, che garantisce a Varese di guardare più in alto rispetto alla corsa salvezza Soprattutto convince l’inserimento di Hugo Besson.

Alessandro Luigi Maggi