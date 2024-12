Campionati di serie C femminile e Divisione 1 maschile. Gea, turno amaro per i due quintetti

Fine settimana da dimenticare per le prime squadre della Gea Grosseto. Sconfitta sia per la Divisione 1 maschile che per la serie C femminile (nella foto).

In campo maschile il quintetto allenato da Marco Santolamazza ha subìto la prima sconfitta interna dell’anno contro il Basket Asciano (63-73) al termine di un incontro risolto nell’ultimo quarto, con i maremmani che sono arrivati a un passo dal riprendere gli avversari, prima di subire un controbreak, che ha chiuso definitivamente la partita.

Furi e compagni hanno giocato una partita bruttina, a strappi, e dopo una partenza positiva, già al secondo quarto hanno subìto un break dall’inspirata formazione senese che con un 11-25 è andata al riposo sopra di 12.

Nella ripresa Furi e compagni hanno recuperato qualcosa, riportandosi a -7, sul 45-52, ma nell’ultima frazione Asciano ha preso nuovamente il largo, arrivando al +15, sul 47-62. Le triple di Liberati e Romboli, qualche canestro da sotto, hanno riportato in corsa sul 63-64 il Grosseto, che però ha dovuto fare i conti con un’altra accelerazione che ha permesso di chiudere in scioltezza.

Brutta sconfitta per la Gea femminile sul campo della Pallacanestro Pisa (56-42 il risultato) nell’ottava giornata del campionato di serie C. Le ragazze di Silvio Andreozzi, anche a causa dell’infortunio di Marta Vannozzi e delle non perfette condizioni fisiche di altre atlete, sono uscite praticamente di scena all’inizio del secondo tempo, dopo aver giocato alla pari con le pisane nei primi due quarti, recuperando i cinque punti di ritardo accumulati nei primi dieci minuti, andando all’intervallo sotto appena di due lunghezze. Nel terzo periodo, però, le biancorosse hanno smesso di fare canestro e le locali ne hanno approfittato per mettere insieme, con un parziale di 13-3, un margine sufficientemente ampio, anche perché le grossetane sono riuscite ad andare a segno solo 11 volte nell’ultimo quarto.