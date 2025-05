Campionati europei Eusa di basket: Cus Bologna punta al titolo con Alma Mater

Le Due Torri ospiteranno, all’inizio di luglio, i campionati europei Eusa di basket. E la squadra dell’Alma Mater Studiorum, allenata da Matteo Lolli, cercherà di risalire sul tetto d’Europa. Un anno fa i ragazzi del Cus Bologna chiusero la rassegna continentale al quarto posto. E quel finale ha lasciato un po’ d’amaro in bocca in un gruppo che, dal 2017 a oggi, ha trionfato in quattro occasioni. In occasione del primo successo, a Miskolc, in Ungheria, c’era Pippo Ricci. Poi, nel corso degli anni, hanno vestito la maglia biancorossa anche Valerio Cucci e Gherardo Sabatini (visti con i colori della Fortitudo) e Stefan Nikolic, che ha fatto parte della Virtus.

Ma prima degli Europei in feluca, ci sarà l’appuntamento tricolore. Il Cus Bologna ci arriva senza aver giocato partite, perché, grazie al ranking, la formazione cara al presidente cussino, Piero Pagni, era qualificata di diritto. Nelle Marche, oltre ai tradizionali rivali Cus Milano, Cus Torino, Cus Genova e Cus Trieste – sono gli atenei più blasonati per quello che riguarda il mondo dei canestri – ci saranno Cus Bari, Cus Caserta, Cus Mo.Re, Cus Pisa, Cus Napoli, Cus Roma Tor Vergata, Cus Lecce, Cus Macerata, Cus Insubria, Cus Verona e Cus Sassari.

Per Matteo Lolli, che potrà contare sull’appoggio e la collaborazione di Gioacchino Chiappelli – storico capitano biancorosso, divenuto dirigente a livello accademico per raggiunti limiti di età – e di Giacomo Bavieri si tratterà anche di sperimentare nuove soluzioni, difensive e offensive. Sapendo che, comunque, la squadra potrebbe subire poi delle variazioni in vista degli Europei di Bologna. Intanto per questo appuntamento tricolore il Cus Bologna si presenterà con Marco Barattini, Giacomo Binchini, Francesco Buscaroli, Federico Cinti, Alessandro Lanzarini, Vittorio Zedda, Mattia Ferdeghini, Riccardo Galletti, Giulio Martini, Lucio Martini, Leonardo Torreggiani e Matteo Dias.