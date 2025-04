Campionato A2: Verona e Urania Milano vincono, Udine a un passo dalla promozione

Sono tre le gare già disputate ieri nel campionato di A2: Verona ha vinto sul campo del fanalino di coda Piacenza 78-91 (ben 6 giocatori in doppia cifra) agganciando il gruppo al quarto posto dove c’è anche l’Unieuro. La quale può esultare, però, per il blitz dell’Urania Milano, capace di battere Cividale 95-96 dopo un tempo supplementare. Decisivo Maspero: suo il canestro che ha pareggiato al 40’, così come l’ultimo definitivo vantaggio. I lombardi salgono a quota 40, ma Forlì mantiene su di loro un +2 col 2-0 negli scontri diretti. E piuttosto, vincendo oggi, potrebbe sorpassare Cividale con la quale ha invece un pregresso negativo.

Nell’ultimo anticipo, Cremona-Livorno 107-95 (23 di Massone, vani i 32 di Banks).

Tra le sfide di oggi, sicuramente la gara principe è Udine-Rimini: con un successo, infatti, i friulani potrebbero festeggiare sul proprio campo la promozione diretta in serie A con due giornate di anticipo, mentre Rimini proverà a riaprire i giochi (servizio più ampio a parte).

Grande è il blasone anche del match di Desio tra Cantù e Pesaro, due piazze storiche del basket italiano di alto livello. Avellino-Torino vale molto in chiave play-in, mentre Rieti sarà di scena sull’insidioso parquet di Orzinuovi per cercare di raggiungere la matematica partecipazione ai playoff. Chiudono il programma Brindisi-Vigevano e Nardò-Cento.

La classifica: Udine 54; Rimini 50; Cantù 44; Rieti, Forlì, Cividale* e Verona* 42; Fortitudo e Milano* 40; Pesaro e Torino 38; Avellino e Brindisi 36; Orzinuovi 30; Cento e Cremona* 26; Livorno* 24; Vigevano 22; Nardò 20; Piacenza* 14. *=una gara in più