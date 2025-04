Campus Varese supera ABC Castelfiorentino 89-77 con un ultimo quarto decisivo

CAMPUS VARESE89ABC CASTELFIORENTINO77

CAMPUS VARESE: Carità 22, Bosio, Bottelli 11, Tapparo 17, Scola Tiago 7, Kouassi 6, Turconi 3, Prato 14, Reghenziani 2, Scola Thomas 7. All.: Roncari.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 6, Rosi 2, Lazzeri 3, Ticciati 6, Corbinelli 11, Carzoli n.e., Azzano 9, Nnabuife 12, Cantini 5, Gutierrez 23. All.: Manetti.

Arbitri: Brambilla di Vimercate e Cantarini di Annicco.Parziali: 25-22; 47-46; 55-62.

VARESE – Un inspiegabile black-out nell’ultimo quarto, perso con un eloquente 34-15, condanna l’Abc Solettificio Manetti al quarto ko consecutivo sul campo di un Varese che trova invece la prima vittoria della sua seconda fase. Avvio scoppiettante su entrambe le metà campo, con il botta e risposta che si protrae fino al 19-18 dell’8’. Poi Varese allunga sul più cinque e a fil di prima sirena, l’arresto e tiro dalla media distanza di Gutierrez vale il 25-22 al 10’. La musica non cambia nemmeno nel secondo quarto con Corbinelli, che dalla lunga distanza infila il primo sorpasso castellano (39-41 al 17’), ma i padroni di casa reagiscono subito e vanno all’intervallo lungo avanti di uno (47-46 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi l’Abc alza l’intensità in difesa e a rimbalzo, con Azzano, Gutierrez, Corbinelli e Cantini che firmano il sorpasso fino al 55-62 del 30’. Nell’ultimo quarto, come detto, l’Abc stacca incomprensibilmente la spina e con un parziale di 15-2 spalanca di fatto le porte del successo a Varese (70-64 al 34’). Al 37’ siamo 78-68 e gli ultimi 180 secondi servono soltanto a fissare un altro, amarissimo, finale per i gialloblu castellani.