Canestri pesantissimi per salvarsi. Lissone affronta Somaglia. Varedo col Settimo Milanese

Due brianzole si giocano tutto in questo ultimo turno. La Galvi ha un ampio spettro di opportunità, dall’ottavo posto che garantirebbe i playoff, la nona che significa stagione finita e salvezza ma anche il decimo che rimanderebbe tutto ai playout. Eventualità che il GM Grazioli vuole evitare anche perché dopo la squalifica di Magugliani per 10 giornate il roster è all’osso e il reparto lunghi pressoché inesistente. Allora serve vincere alle 18.30 al Palafaré contro Somaglia in lotta con Varedo e l’Osal per evitare la retrocessione diretta in DR1. Abile e arruolato Matteo Marinò che anche domenica scorsa ha assaggiato il campo nella sfida persa contro Bocconi. L’altra in lotta è l’Eco Peg Varedo che alle 21 (non c’è contemporaneità…) ospita Settimo Milanese. Deve vincere e qualsiasi arrivo a pari punti con Somaglia e Novate la premierebbe.

L’Osal sarà di scena a Busnago alle 18.30 dove è già pronta a scattare la grande festa playoff con coreografie e t-shirt celebrative.

Ro.San.