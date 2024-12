Capitan Ferrari dà la spinta giusta alla Vis Persiceto

In alto i calici in casa della Vis Persiceto di capitan ‘Manute’ Ferrari, che piegano Anzola nel derby e riprendono la corsa per il podio del girone A di Divisione Regionale 1. Nel girone B duello a distanza fra i Giardini Margherita, a valanga contro l’Audace, e Veni che batte gli Stars.

Gare girone A: Medolla-Reggiolo 71-66, Magik-Basketreggio 71-56. Correggio-Jolly Reggio Emilia 86-90 dts, Vis Persiceto-Anzola 92-68, Castelfranco Emilia-Piacenza 62-69.

La classifica: Piacenza 26; Modena 20; Jolly 18; Vis Persiceto 16; Magik, Reggiolo e Medolla 10; Correggio, Basketreggio e Castelfranco Emilia 8; Anzola 6.

Gare girone B: Stars-Veni 72-78, Voltone-Benedetto 60-62, 4 Torri-Budrio 70-52, Audace Bombers-Giardini Margherita 59-81, Masi-Progresso Happy 70-81.

La classifica: 4 Torri 26; Benedetto 18; Budrio, Progresso Happy e Bianconeriba 16; Masi e Audace Bombers 10; Giardini Margherita e Veni 8; Voltone 6; Stars 4.

Gare girone C: International-Raggisolaris 80-84, Tiberius Rimini-Cspt 2010 71-47, Gaetano Scirea-Aics Forlì 92-80, Lugo-Villanova Tigers 78-58, Massa-Cesena 2005 70-46.

La classifica: Massa 20; Raggisolaris 18; Gaetano Scirea 16; Aics Forlì e Lugo 14; Tiberius Rimini 12; Villanova Tigers, Cesena 2005 e Riccione 10; Cspt 2010 8; International 6.