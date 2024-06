Capitan Pannini: "Sesta stagione in biancoverde. Per me è un onore giocare nella Mens Sana"

Edoardo Pannini (foto) è stato il terzo confermato, dopo Tognazzi e Sabia, in casa Mens Sana Basketball. A prescindere dalla categoria il play nato e cresciuto in viale Sclavo, continuerà a indossare la maglia numero 4. "Sono felicissimo della conferma – ha detto Pannini – essendo cresciuto qui non avevo mai messo in dubbio la mia permanenza anche se dovevo capire se ero dello stesso avviso la società". Alla fine il dg Riccardo Caliani e il presidente Francesco Frati hanno confermato la fiducia a Pannini. "Quella che inizierà a breve sarà la sesta stagione per me con la prima squadra. Essere capitano di un club così per me è un grande orgoglio oltre che una grande responsabilità. Mi ritengo una persona fortunata perché seppur non siamo nelle categorie dove la Mens Sana dovrebbe essere – ammette Pannini – il blasone della società è enorme ed esserne il capitano è un vanto". Poi sull’eventuale ripescaggio. Venerdì scadono i tempi per le iscrizioni alla B. Da quel momento si saprà quante hanno rinunciato e quindi quanti saranno gli eventuali posti liberi. "La speranza è il ripescaggio – prosegue il capitano – sarebbe una bella opportunità per noi. Se sarà così sappiamo che sarà un campionato molto competitivo e difficile, ma anche qualora fosse ancora serie C, gli stimoli saranno comunque grandi".

Ai tre rinnovi appena citati si è aggiunta la firma di Pucci e presto diventerà ufficiale anche quella del play Belli, come Pucci reduce da alcune stagioni a Castelfiorentino. "Pucci è un giocatore che conosce benissimo queste categorie e per questo farà sicuramente comodo alla causa così come gli altri compagni che la società ha confermato". Infine sulla scorsa stagione e su cosa ha rappresentato: "La serie di finale contro il Costone ci ha lasciato sul momento grande amarezza ma, analizzando con calma e lucidità cosa è accaduto, credo si possa dire che la scorsa è stata un stagione incredibile, bellissima. Siamo migliorati molto, ci siamo divertiti e si è creato un grande ambiente con i tifosi. La cornice di pubblico per gara4 di finale non si vedeva dalla serie A. Ai tifosi va detto grazie per il calore che ci hanno dimostrato".

Guido De Leo