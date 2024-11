Cardani, Mecacci e Biagioli, tre big per il Costone. Clinic al PalaOrlandi ’Verso un Basket più veloce’

Marco Cardani (foto), Matteo Mecacci ed Eros Biagioli. Questi i nomi dei relatori di eccezione del clinic organizzato dal Costone. Lunedì 2 dicembre alle 18, al PalaOrlandi, i tre allenatori discuteranno del tema ’Verso un Basket sempre più veloce’. L’evento sarà aperto a tutti. Cardani è il coach della Urania Milano (A2), è cresciuto nei settori giovanili di Olimpia Milano e Junior Casale Monferrato. In carriera ha conquistato due Supercoppe Lnp con il Bernareggio e con la Pielle Livorno (il suo assistente era Michele Belletti, il coach del Costone). Mecacci a Siena non ha bisogno di presentazioni: classe 1986, si è formato nel settore giovanile della Virtus e ha guidato la Mens Sana nella stagione 2014/2015, portandola alla promozione in A2. Negli ultimi 5 anni è stato allenatore a Cento in A2, prima ancora era capocoach alla Viola Reggio Calabria in Serie B. Biagioli è il preparatore di San Giobbe Chiusi. Approdato nel Senese nel 2022, è ormai al terzo campionato nello staff dei Bulls. Biagioli, oltre alle annate chiusine tra Serie A2 e Serie B, vanta un’esperienza più che decennale in piazze importanti come Fabriano, Reggio Calabria e Omegna tra Serie A2 e Serie B. "Siamo entusiasti di questo clinic che rappresenta un’opportunità unica – ha commentato il ds del Costone, Francesco Bonelli –. Avere con noi professionalità di così alto profilo è motivo di grande orgoglio e rappresenta un momento fondamentale per la crescita sportiva del club – ha aggiunto –. Crediamo che l’incontro con figure di questo calibro possa ispirare e formare sia i nostri allenatori che i giovani talenti, creando un ambiente di apprendimento e condivisione d’eccellenza".

"Siamo molto felici di poter organizzare questo clinic al Costone, in un momento in cui le occasioni di incontro per allenatori e preparatori fisici non sono così frequenti – ha detto Andrea Monciatti, responsabile tecnico del settore giovanile gialloverde –. Il titolo richiama i cambiamenti che la pallacanestro mostra ogni giorno, per questo abbiamo chiamato due allenatori e un preparatore, che hanno fatto molto bene negli ultimi anni. La serata è aperta a tutti".

AF