Carica L’Andrea Costa in cerca di riscatto

L’Up Andrea Costa scende in campo oggi pomeriggio al PalaCattani di Faenza nel primo dei due derby che nei prossimi sette giorni catalizzeranno tutta l’attenzione biancorossa. Palla a due alle 18 (arbitri Roberti e Manco) per una sfida che mai come quest’anno si prevede ricca di grande equilibrio sul parquet tra due squadre che hanno dimostrato di poter competere ad alto livello. Con l’Up spinta anche dal desiderio di rifarsi dopo la sconfitta di giovedì.

"La squadra sta bene ed è vogliosa di riscatto dopo la prova un po’ opaca con Vicenza – ammette coach Matteo Angori –. Conosciamo il valore della squadra avversaria e siamo consapevoli che dobbiamo fare una partita migliore per provare a portarla a casa, per cui in questi pochi giorni abbiamo analizzato quello che a livello di energia non è andato bene e mi aspetto un miglioramento". Il focus resta soprattutto difensivo, per limitare una Faenza che si sta dimostrando la squadra più precisa al tiro nel pitturato (54 per cento) e quella che produce più assist di tutte (20 a partita); numeri nei quali si esalta soprattutto al PalaCattani. "Soprattutto in casa giocano molto in ritmo, si panno la palla e crescono tantissimo a livello di percentuali rispetto alle gare in trasferta. Dobbiamo essere bravi noi a mettere pressione sulla palla, facendo difese corrette, e stando molto attenti sulle loro caratteristiche individuali. Fin dalla palla a due dovremo cercare di non farli entrare in partita facilmente perchè Faenza ci mette pochissimo ad accendersi, penso a quanto ha fatto contro Crema, Agrigento o la Virtus. Non dobbiamo farli giocare troppo in ritmo e non concedere loro canestri facili. A livello offensivo dovremo contenere le palle perse e controllare i rimbalzi, per non farli correre in transizione, altro aspetto che prediligono in casa".

Le gare: Lumezzane–Omegna; San Vendemiano-Ragusa; Desio-Treviglio; Vicenza-Agrigento; Faenza-Up Andrea Costa Imola; Fidenza-Mestre; Fiorenzuola-Legnano; Capo d’Orlando-Monferrato; Piacenza-Saronno.

La classifica (dopo 11 giornate): Legnano 20; Treviglio 18; Faenza 16; Omegna, Up Andrea Costa Imola, Fidenza, San Vendemiano, Desio 14; Lumezzane, Vicenza, Capo d’Orlando 12; Monferrato, Mestre, Neupharma Virtus Imola 10; Agrigento 8; Bakery Piacenza, Fiorenzuola 6; Virtus Ragusa, Crema4; Saronno 2.