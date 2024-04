Carpegna prosciutto, gara con batticuore: vittoria contro Cremona

Pesaro 28 aprile 2024 - Pesaro vince e spera: 91 a 86. In una gara cuore e batticuore. In una gara, soprattutto, che si è incendiata improvvisamente nei primi minuti della ripresa quando Cremona stava pattinando tranquillamente sopra l’apatia della formazione di Sacchetti. Cori dalle tribune, non proprio urbani, per chiedere temperamento ai giocatori della Carpegna prosciutto.

Partita che si incendia con la Vanoli avanti di sei-nove punti quando Mcduffie accende i motori con un canestro in entrata spaccando in due il campo. Una specie di rivoluzione all’interno della formazione di casa perché poi dietro all’ala americana arriva Bluiett con un paio di canestri de quindi Tambone – in migliore in assoluto in campo – e quindi Cinciarini che mette dentro, per la prima volta nella storia di questo campionato tre bombe su 5 tentativi, ed alcune sue conclusioni sono state pesantissime perché arrivate nei momenti caldi di un finale giocato in volata.

Tutti hanno portato il proprio mattone ma il vero mattatore di questo match - irresistibile negli ultimi venti minuti - sicuramente Tambone che chiude con 24 punti segnati con 4 su 5 da sotto e 5 su 11 da fuori il tutto condito anche con 5 rimbalzi. Vale per lui come per Cinciarini la valutazione che canestri pesantissimi sono stati segnati con Cremona attaccata alle mutande. Molto sofferti i primi venti di gara anche per il dominio assoluto di Cremona sotto i canestri grazie anche all’ex Eboua e a Pecchia. Nella ripresa la musica gira anche perché la batteria dei tiratori di Cavina, che aveva viaggiato con percentuali molto alte nel tiro pesante, vede le medie improvvisamente abbassarsi e questo ha facilitato il sorpasso della formazione di Sacchetti.

Un occhio al campo ed un altro ai risultati degli altri campi dove a sorpresa Treviso ha vinto in casa di Varese e Brindisi ha battuto Venezia. Il tutto all’interno di un finale di campionato che rischia di falsare le gare tra chi gioca perché è sicuro dell’entrata nei play off ed anche per chi non ha più nulla da chiedere perché fuori dalle prime otto e fuori dal giro della retrocessione. Insomma un sacco di squadre in ciabatte e con il costume in mano. Una faticoso colpo di reni quello di Pesaro che con questa vittoria allo sprint può coltivare ancora il sogno della salvezza anche se il calendario di domenica non depone per la Carpegna Prosciutto che viaggia a Venezia, ormai quarta sicura, mentre Brescia ospita Brindisi, Treviso se la vede in casa contro Derthona e Pistoia ha in casa Varese. Comunque come dicono i filosofi da osteria, finché c’è vita c’è speranza.

Il tabellino

Carpegna Prosciutto 91 Vanoli 86 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McDuffie 13, Bluiett 5, Visconti 6, Wright-Foreman 15, Ford, Maretto ne, Tambone 24, Cinciarini 14, Mazzola 10, Love 4. All. Sacchetti. VANOLI CREMONA: Eboua 21, Davis 7, Pecchia 10, Vecchiola, Galli 2, Lacey 8, Piccoli 6, McCullough 16, Golden 6, Zanotti 10. All. Cavina. Arbitri: Baldini, Quarta, Nicolini. Note – Parziali: 22-26, 43-49, 66-68. Tiri liberi: Pesaro 19/23, Cremona 15/19. Tiri da 3 punti: Pesaro 14/33, Cremona 9/27. Rimbalzi: Pesaro 26, Cremona 27. Usciti per falli: Visconti. Spettatori: 6.032.