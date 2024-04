Cento ko e i playoff sono più vicini: "Si è indirizzata bene la stagione"

In un weekend che sembrava dover essere piuttosto interlocutorio per le sorti playoff del girone rosso, ecco il colpo di scena, con la vittoria di Latina a Cento. Giancarlo Sacco ha fatto un favorone alla sua ex, Rimini, sbancando la Baltur Arena per uno di quei rovesciamenti di fronte che potrebbero far svoltare la stagione. Riviera Banca è ancora solitaria al sesto posto, e con 30 punti è certamente in pole position rispetto a tutte le altre, ma il fatto che Cento si sia fermata a 26 in un weekend favorevole galvanizza il resto delle contendenti.

Cividale, che ha strapazzato Cantù, e Piacenza, sul velluto con Agrigento, salgono a 28 e al momento sono dentro ai playoff. Cento no, ma dovrà recuperare il 10 aprile la partita con Trapani. Tre giorni prima la Banca Sella sarà a Rieti ed è in queste due partite che si capirà tanto di come potrà andare. Uno 0/2, non impossibile, abbasserebbe la quota playoff e a Rimini basterebbe una sola vittoria nelle ultime tre per essere dentro: lunedì prossimo a Torino, domenica 14 con la Luiss o il 21 a Milano. Con un 1/2, per ovvia conseguenza, servirebbero due successi per ottenere la matematica.

"Noi giochiamo sempre dopo – dice Sandro Dell’Agnello –, sapendo i risultati delle nostre concorrenti e avendo un solo risultato a disposizione. I giocatori ne sono consapevoli e ci mettono tutto quello che hanno. Con la Novipiù abbiamo aggiunto un’altra vittoria al tabellino, ora non ci possiamo rilassare ma la stagione l’abbiamo indirizzata bene. Cerchiamo di finirla con una bella ciliegina, che per me sarebbero i playoff. Ci stiamo provando da tempo e ci siamo vicini, ma la matematica dice che ancora non ci siamo. Se ci dovessimo arrivare, allora inizierebbe un altro campionato e avremmo modo di parlarne. In ogni caso non vorremmo fare i turisti".

A Pasqua è uscita fuori nuovamente la versione brillante di Riviera Banca, quella che ha caratterizzato la maggior parte delle vittorie degli ultimi tre mesi. "Mi è piaciuta tantissimo la volontà di passarsi la palla – prosegue il coach biancorosso –. Vedo altruismo e la voglia di cercare sempre chi è caldo in quel momento. In difesa non siamo andati male. Forse abbiamo un po’ ‘sfarfallato’ nel terzo quarto, ma per il resto direi che con la Novipiù è stata una partita a tutto tondo. Marks? Ringraziamo lui che ha voluto giocare a tutti costi e lo staff medico che lo sta curando al meglio, ma il suo problema ancora lo condiziona fortemente. Abbiamo cercato di limitargli il minutaggio, ma nel secondo tempo è stato in campo in minuti importanti giocando bene". Servirà anche l’americano, al 100%, per provare il colpo a Torino che aprirebbe finalmente orizzonti sereni a tutto il mondo Rbr.