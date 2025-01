Ravaglia Imola si riscopre al centro d’Europa

L’edizione numero 17 del torneo Chicco Ravaglia è pronto alla palla a due. Una delle edizioni più internazionali di sempre, con cinque squadre straniere al via, partirà oggi con la prima giornata alla palestra Ravaglia di Imola, teatro della manifestazione che proseguirà per quattro giorni fino alla giornata delle finali, lunedì.

In gara dodici formazioni da tutta Europa, con sette squadre italiane e cinque provenienti dall’estero (Slovenia, Germania, Repubblica Ceca, Serbia e Ungheria) con le loro formazioni under 14, pronte a sfidarsi nel ricordo di Enrico Ravaglia, detto Chicco, cestista imolese scomparso nel dicembre del 1999.

Un torneo che dalla prima edizione, nel 2008, ha visto passare a Imola tanti giovani talenti della pallacanestro alle prime armi, che gli appassionati potranno ammirare nelle fotografie delle passate edizioni che quest’anno tappezzeranno i muri della palestra Ravaglia. Tra questi un piccolissimo Luka Doncic, con la maglia verde di Lubiana, prima della sua esplosione a livello internazionale, ma senza dimenticare nomi come Matteo Spagnolo, Zan Mark Sisko o Dame Sarr.

Si parte questa mattina, ed è già un tour de force, con sei partite. Alle 9,30 con la sfida tra i padroni di casa, nonché società organizzatrice, dell’International Imola e la Virtus Bologna; a seguire alle 11,30 i tedeschi del Bonn Rhondorf contro i magiari del Ratgeber Akademia Pecs; alle 13,30 gli sloveni dell’Olimpia Lubiana contro l’Orange Bassano; alle 16 Stamura Ancona contro College Borgomanero, alle 18 VL Pesaro contro Olimpia Milano e alle 20 i cechi dello Usk Praga contro i serbi del Mega Belgrado.

Domani, con gli stessi orari, altre sei sfide dei gruppi preliminari che porteranno alla definizione delle semifinali, in programma domenica.

Lunedì il gran finale con le finali che determineranno la classifica finale dell’edizione 2025: la sfida per il primo posto, che metterà in palio il trofeo griffato Easy Car, sarà alle 15,30 (le finali per le ultime quattro posizioni saranno al PalaMarchetti di Castel Guelfo).

Alla fine le premiazioni per le squadre, con i riconoscimenti individuali per il miglior realizzatore e il miglior quintetto del torneo.

Le squadre avranno la possibilità di pranzare e cenare assieme nei locali della palestra. Inoltre la rinnovata collaborazione con il sito di scouting Italhoop permetterà la trasmissione in diretta del torneo sul canale Youtube di Italhoop.