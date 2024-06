Cento, riflessioni sulla squadra che verrà. Contatto con Delfino, si aspetta per Mussini

Tra ipotetiche conferme e molti volti nuovi, la Sella Cento che verrà, plasmata dall’asse Renato Nicolai-Emanuele Di Paolantonio, ad oggi è pura teoria, ma qualche strategia e contatto iniziano ad emergere. Anzitutto ci sono i nodi delle conferme, con molti giocatori della stagione appena terminanta, e anche con lo stesso coach Mecacci, i cui contratti presentano delle uscite in tempi brevi, e in alcuni casi brevissimi, come nel caso di Toscano, dello stesso coach, e a inizio luglio per Federico Mussini. Proprio la guardia reggiana (quasi impossibile blindare Palumbo, a maggior ragione dopo la visibilità della convocazione in nazionale) rappresenta il pezzo da novanta che la dirigenza vorrebbe blindare per l’anno prossimo, un ’terzo americano’ da affiancare ai due che arriveranno.

Mussini ad oggi esplora il mercato e molto dipenderà se nel giro di una decina di giorni arriveranno sul suo tavolo proposte di big del girone o meno. Bisogna aspettare dunque, e a proposito di big, una chiaccherata è stata fatta col quasi 42enne Carlos Delfino, ormai un centese acquisito, che ha ancora voglia di giocare e, nel caso, di farlo nella città del Guercino, dove vive da anni con la famiglia.

Ovviamente bisogna valutare obiettivi e aspetto economico, ma di certo la Benedetto sta valutando di destinare una fetta di budget ancora sull’esterno argentino ex Nba. Siamo ancora alle riflessioni, per le trattative ci sarà tempo. Potrebbe invece essere più rapido il discorso che porterà al rinnovo di Yankiel Moreno, arrivato a Cento da Ferrara, nell’estate del 2018.

Ormai un’istituzione biancorossa, il regista cubano alla Benedetto XIV è di casa e difficilmente lascerà a 34 anni il posto in cui in carriera ha giocato più a lungo.

Alla voce esterni però, Di Paolantonio valuta anche profili giovani ed emergenti, dal sommerso della B nazionale, con tanta voglia di emergere e che potrebbero essere complementari con Moreno. E’ il caso dell’ex Andrea Costa Gian Marco Drocker, 12 punti di media nell’ultima stagione, con il coach che adesso siederà sulla panchina centese.

Un indizio? Potrebbe essere, anche se il mercato è ancora agli albori. Le altre però iniziano a muoversi, non necessariamente tutti top team, perciò a breve è atteso un segnale di rinnovo o di nuovo acquisto in casa Sella Cento.

