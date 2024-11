Cestistica beffata dopo due supplementari. L’ex Colognesi trascina Empoli alla vittoria

USE SCOTTI EMPOLI

74

CESTISTICA SPEZZINA

63

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Leghissa 6, Colognesi 18, Ruffini 2, Ianezic 7, Castellani 16, Ndiaye 7, Casini 3, Antonini 4, Vente 11. Ne Fiaschi, Chelini, L’Ala. All: Cioni.

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 2, D’Angelo 19, Templari 16, Moretti 10, Granzotto 3, Missanelli 10, Diakhoumpa 3, ne Guzzoni, Guerrieri, Varone, Murgese. All: Corsolini.

Arbitri: Giustarini di Grosseto e Chiarugi di Pontedera.

Parziali: 16-24, 34-35, 44-43, 56-56, 62-62.

EMPOLI – Dopo una partita estenuante e due tempi supplementari, la Cestistica Spezzina vede interrompersi la sua striscia positiva di risultati: al ’PalaLazzeri’ di Empoli le bianconere cedono all’Use 74-63 dopo 50 minuti di una gara combattuta e vibrante. Nel secondo supplementare la compagine spezzina paga forse la stanchezza più di quella toscana (trascinata dall’ex spezzina Colognesi) e il contraccolpo psicologico del pareggio subìto con 1.1 secondi sul cronometro del primo overtime. Ciò non toglie nulla alla prestazione di Spezia, che porta quattro giocatrici in doppia cifra e dimostra di potersela giocare alla pari con chiunque. Le bianconere partono bene e vanno subito sul 2-10, per poi allungare sul +12 (6-18) a metà quarto. Nei minuti successivi Empoli rosicchia qualcosa e chiude il primo periodo sul 16-24. Nella seconda frazione l’Use Rosa parte con un 6-0 tutto firmato dall’ex Colognesi e si riporta a ridosso delle ospiti (22-24), all’intervallo lungo la Cestistica è avanti 34-35. Nella ripresa Empoli è più scattante delle bianconere, prova più volte a scappare, ma le ragazze di coach Corsolini sono brave a rientrare dopo ogni tentativo di fuga delle padrone di casa. Si va all’overtime, dove a pesare sono i tiri liberi: Vente fa 4/8, mentre prima Moretti e D’Angelo poi fanno 2/2.

La Cestistica così si ritrova sul +2 (60-62) con 1.1 secondi sul cronometro. Colognesi, però gioca lo ’scherzetto di Halloween, seppur in ritardo, alla sua ex-squadra mettendo dentro il tiro che vale il secondo overtime (62-62). Qui però le batterie delle bianconere si scaricano, le ospiti segnano soltanto su tiro libero dopo che Empoli, più lucida nel gestire gli ultimi possessi, si era portata sul +10. Risultati. Moncalieri-Selargius 61-50, Cagliari-Giussano 40-37, Benevento-Torino 49-54, Livorno-Milano 59-60, Costa Magnaga-Salerno 57-65, San Giovanni Valdarno-Broni 68-57. Classifica: San Giovanni 10, Milano, Empoli 8, Cestistica Spezzina, Costa Magnaga, Cagliari, Salerno 6, Moncalieri, Livorno, Torino, Broni 4, Giussano, Selargius 2, Benevento 0.

Marco Zanotti