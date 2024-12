Cestistica vince col brivido

CESTISTICA SPEZZINA

48

VIRTUS CAGLIARI

46

(17-13, 31-23, 42-33)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 8, D’Angelo 18, Templari ne, Moretti, Granzotto 2, Missanelli 9, Diakhoumpa 2, Guzzoni 4, Guerrieri 5, Ratti ne. All: Corsolini.

VIRTUS CAGLIARI: Naczk 16, Peric, Vargiu 4, Gallus, Pasolini, Cadoni 12, Podda, Trozzola 3, Pellegrini, Anedda ne, El Habbab 11. All: Staico.

Arbitri: Nonna di Milano e Mariotti di Cascina.

LA SPEZIA – Partiamo dalla finale-thrilling: D’Angelo trova il canestro del sorpasso spezzino a pochi secondi dal termine (48-46). Cagliari vuole fermare il cronometro, ma ha commesso un solo fallo di squadra, quindi non riesce a mandare in lunetta la Cestistica. Dopo il time-out sardo, ecco il colpo di scena: Granzotto perde palla a seguito di una rimessa non eseguita alla perfezione, Naczk recupera la sfera a pochi passi dal canestro ma scarica indietro per El Habbab, che opta per la tripla della vittoria, ma sbaglia. Brividi al al PalaMariotti ma alla fine a vincere è la Cestistica. Un successo che permette alle bianconere di consolidare il settimo posto in classifica con 12 punti, in attesa dell’anticipo della 12ª giornata a Giussano di domani sera. La partita comincia bene per le spezzine, che piazzano un 6-0 in apertura con due triple di Missanelli. Cagliari risponde con un contro-parziale equivalente e la gara torna in parità. Il testa a testa vede le padrone di casa terminare il primo quarto avanti di quattro lunghezze (17-13). Il secondo periodo inizia con le ospiti che toccano il -1, poi la Cestistica costruisce un break di 8-0 e fa un primo tentativo di fuga (25-16), col massimo vantaggio che tocca anche la doppia cifra qualche minuto più tardi (31-19) grazie ad un segmento caratterizzato da difesa impeccabile e punti facili in transizione. Due canestri consecutivi di Cadoni mandano le squadre all’intervallo lungo sul 31-23.

Il terzo quarto procede col punteggio ad elastico, quando la Virtus accelera e trova un paio di realizzazioni, le bianconere a reagiscono rispondendo con la solita moneta. Il 42-33 alla sirena sembrerebbe incanalare la partita in direzione delle liguri. Poi il finale da brividi.

Risultati: Benevento-Selargius 41-55, Sanga Milanoo-Foxes Giussano 67-51, Ponteggi Salerno- Torino Basket 61-71, Basket Livorno-Scotti Empoli 54-59, San Giovanni Valdarno-Moncalieri 82-65, Broni-Costa Masnaga 47-85.

Classifica: San Giovanni, Empoli 20, Costa Magnaga 18, Sanga Milano 16, Virtus Cagliari 14, Cestistica, Acli Livorno 12, Selargius 10, Broni, Salerno 8, Moncalieri, Torino 6, Foxes Giussano 4, Benevento 0.

Marco Zanotti