Chiusi Forlì 62-71, l’Unieuro rialza la testa

Chiusi (Siena), 12 novembre 2023 – La Pallacanestro 2.015 rialza la testa ed esce a braccia alzate dal PalaPania di Chiusi, regolando i padroni di casa per 71-62. Di fatto sempre avanti nel punteggio, Cinciarini e compagni non abbassano mai la guardia e conquistano due punti importanti alla vigilia degli scontro diretti con Udine e Trieste. Allen con 15 punti il top scorer della sfida.

Forlì parte col vento in poppa. Trascinata da un Johnson in grande spolvero (10 punti nel primo quarto), l’Unieuro vola subito sul +9 e quindi sul +12 (8-20). Chiusi rialza la testa con Possamai e ferma l’emorragia (19-24) in una seconda frazione asfittica per la squadra ospite. I biancorossi segnano solo tre canestri dal campo, ma quelli di Zampini e Tassone, prima della pausa lunga, sono preziosi (24-32).

Al rientro dagli spogliatoi, poi, i forlivesi riescono a mantenere la presa sul match viaggiando costantemente sul +10. A cavallo tra terzo e quarto periodo, ecco la ‘stoccata’ decisiva, con le triple di Allen e Tassone ad agevolare la fuga sul +15 (43-58). Chiusi è tutta in Ceron, ma non riesce ad andare oltre il -7 (60-67) in un’ultima frazione controllata dall’Unieuro.