Cicloturismo al via da domani. In bici fra le valli

Con il primo appuntamento domani ad Alfonsine, prende il via il calendario del ‘circuito cicloescursionistico off road tra pianura il mare e le colline romagnole’, serie di manifestazioni non competitive di mountain bike e gravel. vedrà premiazioni di società ed individuali, è aperta a tutti, uomini e donne e giovani di Uisp, Fci , Acsi, Csi, Aics, Acli, Liberta ed enti convenzionati Fci e riconosciuti Coni. a ed Enti convenzionati Fci e riconosciuti.

Questo il calendario: domani ad Alfonsine con ritrovo al Bar Dollaro in via Reale 25 (un percorso di 50 km ed uno di 70 km); 9 febbraio a Pontelangorino (Fe) con ritrovo al campo sportivo in corso Italia 17 (due 2 percorsi 58-33 km); 16 febbraio a Fosso Ghiaia con ritrovo al parco 1° Maggio (info 348.3957984); 23 febbraio alla Panighina presso la Polisportiva Panighina (info 393-1302482); 2 marzo a Longiano presso il ristorante Il Setaccio (percorso collinare info 393-1302482); 16 marzo a Castrocaro Terme ritrovo al campo sportivo Derby 2.0 (info 393-1302482); 23 marzo a Massafiscaglia (Fe) con ritrovo al campo sportivo centro Auser (due percorsi 57 e 30 km), 6 aprile a Punta Marina Terme con ritrovo al parco sede Pro Loco (‘Saraghino in Bicicletta’ due percorsi); 19 aprile a Casal Borsetti con ritrovo in piazza Marradi (‘Trofeo Borsetti’, due percorsi 50-26 km) Info: 338-9906284.

Previsti ristori lungo i percorsi e all’arrivo, seguiti da pasta party o salsicciata party. Le premiazioni di giornata riguarderanno (almeno) le prime 10 società con classifica a presenza. Il 19 aprile, al termine dell’ultima prova, si terrà invece la premiazione finale del circuito (società con classifica per somma di presenza di tutte le nove prove).

Sempre il 19 aprile la premiazione individuale di tutti coloro (tesserati) che parteciperanno a tutte le prove e di chi parteciperà a tutte le prove meno una a scalare (per essere classificati basta partecipare a metà + una prova).

lu.sca.