Cisa Pontremoli sconfitta dal Gmv Ghezzano: Rocchi brilla con 24 punti

Dopo la splendida vittoria registrata nel recupero infrasettimanale contro Bcl Lucca (73-53), la Cisa Pontremoli, al “PalaBorzacca“, nell’ultima giornata della regular season contro il Gmv Ghezzano esce sconfitta per 61-77. Non che la partita avesse qualcosa da offrire alle sorti del campionato di Divisione regionale 2 per il quintetto di Novelli già con la testa ai playout, ma gli spettatori si aspettavano, forse quel sussulto che avrebbero meritato e, si è assistito, quindi, ad un match a senso unico, sempre gestito dai pisani, con capitan Ulivi e compagni costretti ad inseguire fin dalle battute iniziali.

Lunigianesi partiti decisamente sottotono, come evidenziato dai parziali dei primi due quarti, un 15 – 23 e il successivo 15 – 24, che già lasciavano intendere come si sarebbe conclusa la disfida. Reazione d’orgoglio dei giocatori gialloblù, di ritorno dagli spogliatoi, che lottando su ogni possesso, sono stati in grado di riportarsi a soli due possessi di distanza, trascinati da un ottimo Rocchi autore di 24 punti, conditi con 7 rimbalzi e 7 assist, che con lucidità ha saputo condurre la squadra a sfiorare l’impossibile e d a conquistare il penultimo parziale con il punteggio di 20 – 12. Negli ultimi dieci minuti, però, la squadra ospite ha schiacciato nuovamente il piede sull’acceleratore e potendo contare sulla lunga panchina e la stanchezza dei padroni di casa, dovuta alla continua rincorsa, ha chiuso l’incontro, dilatando il vantaggio e portandosi sul finale di 61 – 77.

Lo score del Pontremoli La Cisa: Plaia 11, Ulivi, Adamo 4, Mazzetti 2, Morillo 10, Spagnoli 4, Rocchi 24, Montano 6, Reggiani, Longinotti, Fenucci, Coduri. All.: Novelli.