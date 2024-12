Cividale cade in casa contro Avellino: la vetta della classifica sfuma

La sorpresona arriva nell’anticipo di venerdì, con Cividale che cade in casa con Avellino e manca l’aggancio temporaneo in vetta. Una partita che ha visto gli ospiti quasi sempre avanti, con la Gesteco a piazzare il recupero nel secondo tempo. Finale al cardiopalma, ma a spuntarla al supplementare sono i campani (23 di Earlington e 22 di Mussini). Friulani con uno stop imprevisto, ma la final four di Coppa Italia, alla quale accedono le prime quattro, sembra comunque vicina.

Ieri si sono giocate anche Verona – Cento, Cremona – Forlì, Rieti – Vigevano e Piacenza – Fortitudo. Oggi spazio a tutti gli altri match e occhio, oltre a Nardò – RivieraBanca, anche al posticipo delle 20.30, con Udine che sta viaggiando fortissimo e non vuole rallentare la sua corsa a Livorno. Pesaro – Torino è una gara interessante tra due squadre in crescita, mentre Brindisi, con Orzinuovi, ha grande necessità di punti per non perdere troppo terreno dalla zona playoff. Infine il big match di giornata, Cantù – Urania Milano, con in palio il quarto posto solitario e la possibilità di continuare la rincorsa alle prime.

La classifica: RivieraBanca Rimini 24; Udine e Cividale 22; Milano e Cantù 18; Verona e Rieti 16; Fortitudo Bologna, Orzinuovi, Avellino e Torino 14; Brindisi, Pesaro e Cremona 10; Cento, Vigevano, Nardò e Livorno 8; Piacenza 4.