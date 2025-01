Basket, Libertas travolta in Friuli: Cividale passa 88-74

Cividale del Friuli (Udine), 18 gennaio 2025 – A Cividale del Friuli arriva la quarta sconfitta consecutiva per la Libertas Livorno, sconfitta dalla Gesteco Cividale per 88-74. I labronici, privi di Quinton Hooker, riescono a tenere il ritmo dei friulani solo nel primo quarto, per poi subire un brutto parziale nel secondo (26-12) che crea il primo importante divario.

Nel terzo quarto i ragazzi di coach Marco Andreazza reagiscono e tornano a -5, prima di subire un 8-0 che chiude di fatto la partita. Negli ultimi minuti gli amaranto cercano di rientrare, ma la qualità della squadra di coach Pillastrini mantenere sempre una distanza di sicurezza fino alla sirena finale. Gli amaranto soffrono per tutta la partita il gioco interno di Cividale, concedendo un pesante 30/45 da due e perdendo nettamente la sfida a rimbalzo (34-27).

Per la Libertas gli unici giocatori in doppia cifra sono Adrian Banks e Nazzareno Italiano rispettivamente con 25 e 18 punti. Tra i friulani spiccano le prestazioni dell’argentino Lucio Redivo con 16 punti e 7 assist e del livornese Giacomo Dell’Agnello, autore di 15 punti e 8 rimbalzi. Una sconfitta che fa male ai labronici che adesso rischiano di tornare in zona playout dopo aver avuto l’occasione a Brindisi e con Vigevano di agganciare il treno play-in.

IL TABELLINO

Cividale-Libertas Livorno 88-74 (27-26, 26-12, 19-21, 16-15)

UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 16 (6/10, 1/5), Giacomo Dell' agnello 15 (7/10, 0/0), Doron Lamb 12 (6/7, 0/3), Francesco Ferrari 11 (4/7, 1/4), Martino Mastellari 10 (1/2, 2/5), Leonardo Marangon 9 (3/5, 1/1), Eugenio Rota 8 (2/2, 1/3), Matteo Berti 6 (1/2, 0/0), Niccolò Piccionne 1 (0/1, 0/0), Peter Devetta 0 (0/1, 0/0), Luca Vivi 0 (0/1, 0/0), Fabio Baldares 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Giacomo Dell' agnello 8) - Assist: 22 (Eugenio Rota 8)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 25 (8/12, 1/7), Nazzareno Italiano 18 (3/5, 3/6), Ariel Filloy 8 (1/3, 2/6), Gregorio Allinei 7 (2/3, 1/2), Tommaso Fantoni 6 (3/4, 0/0), Luca Tozzi 4 (2/4, 0/5), Dorin Buca 4 (2/2, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (1/2, 0/1), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 25 5 + 20 (Adrian Banks 5) - Assist: 14 (Tommaso Fantoni 4)