"Cividale seconda con merito, ma in casa non possiamo sbagliare"

Una settimana di lavoro completo in palestra dopo il tour de force di inizio mese, sabato scorso l’amichevole a Rimini e la testa che ora va diretta alla sfida di venerdì sera alla Baltur Arena contro Cividale (palla a due ore 20.45).

Vista la classifica, friulani secondi alle spalle di una Rimini sempre più in fuga, un anticipo di lusso per i biancorossi, da prendere con le pinze. Nel frattempo, il break ha consentito a Di Paolantonio di recuperare a pieno regime Berdini (nella foto), colpito duro alla gamba nell’infrasettimanale con Piacenza e costretto a rinunciare alla trasferta di Pesaro: l’ex Cantù, tornato regolarmente in gruppo la scorsa settimana dopo aver effettuato ulteriori esami per escludere possibili fratture, venerdì tornerà sul parquet, come confermato dal gm della Sella Nicolai.

"Nicola ci sarà, lo avremo di nuovo ha disposizione. La scorsa settimana ha ripreso ad allenarsi e ha anche giocato una ventina di minuti nell’amichevole con Rimini. E’ abile e ci garantirà una rotazione preziosa in più, in un momento in cui siamo un po’ corti".

La Benedetto lo sarà infatti anche contro la squadra di Pillastrini, vista l’assenza di Delfino, che pian piano ha ripreso a fare un po’ di allenamenti differenziati, ma che soltanto da lunedì potrà riprendere a lavorare in gruppo. "Carlos sta ogni giorno sempre meglio, ma le tempistiche che ci hanno dato medici e fisioterapisti vanno rispettate. Venerdì, come già anticipato la settimana scorsa, non sarà della partita, ma confidiamo di riaverlo quanto prima, senza però forzarne il rientro.

Per il resto – aggiunge – non abbiamo ad oggi altre assenze da segnalare, se non i soliti acciacchi di stagione". Una Cento non ancora del tutto al completo per sfidare la squadra del momento in A2, fresca di otto successi consecutivi (dieci totali) e di sole due sconfitte all’attivo (entrambe in trasferta, a Cremona e Verona).

Le "Eagles" stanno viaggiando sul velluto: alla Sella il compito di fermarle, sfruttando tutte le proprie armi a disposizione, compreso il fattore campo, già decisivo in più occasioni quest’anno.

"Nessuno si sarebbe aspettato di vederli lassù a questo punto del campionato, ma sono secondi per merito: squadra e società da anni lavorano bene, in estate hanno cambiato poco e hanno avuto ragione. Li rispettiamo, ma noi, senza troppi giri di parole, dobbiamo tornare a vincere. Giochiamo in casa e proveremo a sfruttare il calore della nostra gente: è qui che dobbiamo costruire le nostre fortune e il nostro campionato conquistando la salvezza".

Giovanni Poggi