Civitanova. "Ora c’è da giocare con il coltello tra i denti»

"Dovremo giocare con il coltello tra i denti le prossime gare e quelle della seconda fase". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, guarda anche ai playout e non solo alle partite che chiuderanno la prima fase, comunque già da domani contro Roseto servirà un atteggiamento battagliere. "Saranno messi in palio – aggiunge – 2 punti pesanti, entrambe siamo nei playout dove con l’attuale formula si portano dietro i risultati conseguiti nella prima fase con le formazioni che lotteranno per mantenere la categoria". All’andata la Virtus è stata battuta ai supplementari. "Loro – il coach ripensa a quel match – hanno tanti punti nelle mani e noi dovremo cercare di tenere i ritmi alti, di farli correre, di sfruttare il contropiede, di allungare la difesa". In settimana la Virtus ha effettuato un test. "Non mi ha soddisfatto, non mi sono piaciuti l’atteggiamento e il modo di stare in campo". Domani si dovrà cercare di voltare pagina per sfruttare l’occasione di acciuffare Roseto a quota 16.