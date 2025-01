Civitanova. "Virtus, in palio punti pesanti contro la Bramante»

"Oggi siamo attesi da una partita molto importante per noi e per la Bramante Pesaro che farà di tutto per arrivare tra le prime sei". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, presenta la gara in trasferta delle 18 contro un avversario solido e fisico. "Inoltre - aggiunge il tecnico - loro sono in un buon momento. Ce la giocheremo contro una squadra che sta meritando la zona playoff. Noi dobbiamo fare più punti possibile per arrivare nella migliore condizione possibile alla seconda fase, qualunque essa sia, anche se obiettivamente sono poche le chance per chiudere tra i primi sei posti. Ritengo che le prime cinque posizioni siano delineate da tempo, per la sesta c’è battaglia". All’andata la Virtus aveva battuto la Bramante nelle battute finali. "Da allora è trascorso tanto tempo e quel match non può essere preso come punto di riferimento. Noi – conclud Domizioli – ci presenteremo all’appuntamento con fiducia e determinazione".