Clevertech Montecchio vince contro Vignola e porta i playout alla "bella"

VIGNOLA 56 MONTECCHIO 60

ROARDHOUSE VIGNOLA: Torricelli R. 10, Cavani 3, Bussoli 3, Miani 1, Fossali 8, Cappelli 16, Torricelli F., Nardini ne, Vucenovic 6, Righi, Perez 9. All. Landini.

CLEVERTECH MONTECCHIO: Romualdi ne, Sieiro Perez ne, Petrolini 4, Beltrami ne, Pisi ne, Usai 12, Ramenghi 10, Vaccari, Germani 7, Doddi, Lavacchielli 20, Rovatti 7. All. Menozzi.

Arbitri: Pezzoli di Bologna e Dell’Infante di Parma.

Parziali: 16-18, 34-38, 52-42.

Il cuore della Clevertech Montecchio porta la serie dei playout con Vignola alla "bella", che si giocherà sabato prossimo a Sant’Ilario. Per 20’ Samuele Usai (foto) e compagni riescono ad imprimere il proprio ritmo alla gara, reagendo dopo la debacle interna della prima sfida, ma nel terzo quarto i modenesi concedono loro solo 4 punti e rovesciano totalmente l’inerzia del match. Gli ospiti reagiscono e, quando tutto sembra perduto, tornano avanti con un controbreak da 2-15 in avvio di quarto periodo, per poi blindare il successo nel finale grazie ai liberi di Ramenghi. Sugli scudi Lavacchielli, autore di 20 punti, con 5/6 dalla lunetta e 3 conclusioni dalla lunga distanza.