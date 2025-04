Cmo Ozzano conquista il primo posto in Serie C, Virtus Medicina inarrestabile

Penultima di regular season in serie C e successo che sigilla il primo posto per il Cmo Ozzano di coach Grandi, che annienta Castelnovo e, forte della differenza canestri con Medicina, si garantisce il fattore campo nel primo turno di playoff. Per la Virtus Medicina arriva la decima vittoria di fila contro Novellara, che eleva i gialloneri fra le squadre da battere in post-season.

Girone G: Molinella-Cmp Granarolo 90-68; Cmo Ozzano-Lg Competition 100-70, Cvd Casalecchio-Scandiano 79-67, Argenta-Montecchio 69-62, Bsl San Lazzaro-Francesco Francia 70-83, Virtus Medicina-Novellara 84-63, Vignola-Sg Fortitudo 77-82.

La classifica: Cmo Ozzano 42; Virtus Medicina 40; Lg Competition 36; Molinella e Francesco Francia 34; Scandiano 28; Cmp Granarolo e Cvd Casalecchio 22; Argenta 20; Arena 18; Sg Fortitudo, Vignola e Novellara 16; Bsl San Lazzaro 6.

Girone M: Real Pesaro-Pisaurum 85-67, Cab Ancona-Porto Sant’Elpidio 76-86, Baskers-Urbania 64-55, Santarcangelo-Taurus Jesi 76-68, Fossombrone-Guelfo 68-80, Osimo-Titano San Marino 78-74, Falconara-Sutor Montegranaro 60-80.

La classifica: Baskers 50; Santarcangelo 44; Fossombrone 34; Urbania 32; Porto Sant’Elpidio 30; Pisaurum Pesaro 26; Taurus Jesi e Sutor Montegranaro 24; Guelfo e Titano San Marino 22; Robur Osimo 16; Falconara e Real Pesaro 12; Ancona 2.

Giacomo Gelati