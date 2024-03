CNU: LA conferMA. Lolli sulla panchina dell’Alma Mater

Matteo Lolli, sempre lui. Il coach, classe 1977, guiderà il Cus Bologna anche in questa stagione, per confermarsi ai vertici del basket universitario europeo e per riprendersi quello scudetto tricolore, svanito lo scorso anno.

Il Cus Bologna in questa stagione non dovrà affrontare le qualificazioni: non è un pass speciale per chi è campione d’Europa. Un cambio di regolamento: i biancorossi, a Campobasso, nella seconda metà di maggiore, saranno uno dei gruppi da battere.

Lolli conosce bene la realtà universitaria: ha cominciato a lavorare per il Cus nel 2012, dopo un colloquio con il dg cussino, Federico Panieri. Da allora con Lolli è stata costruita una squadra di tecnici e di dirigenti di prim’ordine, da Matteo Galli a Gioacchino Chiappelli, senza dimenticare Gabriele Fin.

Un’annata importante quella attuale: nel 2025 gli Europei universitari dovrebbero disputarsi proprio a Bologna. E il Cus Bologna sta già lavorando per allestire una squadra che punti in alto. Una squadra che, tra l’altro, porta fortuna. Da via Zamboni, per esempio, è transitato Pippo Ricci, quando ancora non faceva parte della Nazionale e non vinceva scudetti.