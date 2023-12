Coach Betti. "Poca brillantezza. Adesso sotto con la Synergy»

A fine gara Paolo Betti ammette la serata difficile dei suoi. "E’ la seconda gara in cui non siamo brillanti e in cui sbagliamo troppi tiri liberi segno che siamo un po’ in difficoltà dopo alcune gare in cui eravamo stati davvero molto brillanti e in attacco avevamo avuto grande fluidità toccando anche i cento punti. E’ ovvio che dobbiamo migliorare perché se a Livorno eravamo riusciti a vincere una partita in cui a tratti non ci riuscivano le cose più semplici oggi invece Sancat ha giocato decisamente meglio di noi e abbiamo meritato di perdere. Avevo la sensazione che non c’era molto energia ma non deve essere un alibi anche se ci sta durante le stagione di avere dei momenti difficili. Adesso testa alla Synergy con massimo impegno e massima unità per battere una squadra che ci ha battuto all’andata. Lavoreremo durante la settimana con intensità senza pensare al resto. La squadra era amareggiata perché la prestazione non è stata buona".