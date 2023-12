Coach dell’agnello. "Non siamo pronti per questa intensità. Nostra peggior gara»

Sandro Dell’Agnello entra in sala stampo e analizza il derby perso in malo modo dalla sua Rbr. "Si sono giocate due partite – dice il coach –. Nella prime metà la gara si è giocata a un’intensità media e noi abbiamo giocato molto bene. Nel secondo tempo la partita è cambiata e l’intensità è diventata molto alta, da squadre prime in classifica. Noi in questo momento non ce l’abbiamo. Abbiamo un percorso diverso e non siamo pronti per quel tipo di livello lì. Così si spiega il nostro attacco che si è impantanato. Avremmo dovuto attaccare di più l’area, ma la fisicità che c’era in campo non ce l’ha permesso. Se fermiamo il pallone e vogliamo battere la gente uno contro uno da fermo non ce la facciamo. Conta il secondo tempo e Forlì ha meritatamente vinto la partita".

È un tonfo inaspettato per come è arrivato. Non per la sconfitta in sé. "La peggior partita dell’ultimo periodo, però c’è molto merito di Forlì. Dei loro centimetri, del loro atletismo e della loro stazza. Una squadra abituata a esser prima e a guadagnarsi i punti che ha. Dispiace molto per i tifosi, avremmo voluto festeggiare tutti assieme. So quanto campanilismo c’è tra Rimini e Forlì. Volevamo vincere, mi spiace tantissimo. Sarebbe stato bello poter festeggiare il Natale in un altro modo. Quello che avevamo l’abbiamo messo, pur giocando un secondo tempo non all’altezza. Mollare? Non è stato questo. Si è trattato di un deficit fisico e d’intensità".

lo.za.