Coach dell’agnello. "Squadra scarica. Dobbiamo ritrovare le energie nervose»

Sandro Dell’Agnello analizza con lucidità il ko del PalaPentassuglia. "Brindisi ha giocato una partita strepitosa e a loro vanno i miei complimenti – dichiara l’allenatore biancorosso –. Noi, in questo momento, siamo un po’ tirati per i capelli per mille motivi, dal punto di vista nervoso e non solo fisico. Domenica scorsa abbiamo giocato un pessimo primo tempo e siamo andati sotto di 18, sprecando caterve di energie fisiche e nervose per tornare su e vincere. In questo momento abbiamo sicuramente perso la brillantezza avuta per quattro mesi e trovare una Brindisi così fisica, così cinica e così organizzata ci ha distrutti. Detto questo, posso solo ringraziare i giocatori perché ci hanno consentito di essere fin qui sempre primi in classifica. Abbiamo un’aspettativa su di noi forse più alta del possibile. Questo non cancella la nostra pessima partita. È la prima volta che ci capita di perdere con questo scarto, ci dispiace. Ora dobbiamo recuperare e ritrovare le energie nervose che abbiamo sempre avuto".