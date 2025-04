Coach Martino: "Playoff conquistati, ora prepariamo la sfida a Cento"

"Siamo molto contenti per un risultato importante che ci consente di conquistare i playoff a una giornata dal termine del campionato". Coach Antimo Martino commenta così la vittoria contro Brindisi nell’ultima partita in casa della regular season. "La squadra è cresciuta nel corso della stagione, partita dopo partita, trovando continuità e dimostrando che la serietà e la professionalità pagano. Adesso festeggiamo in maniera serena la santa Pasqua, per poi preparare bene la prossima gara a Cento. Siamo stati bravi per tutti i 40 minuti: ottima difesa, mentre in attacco, tranne che in qualche frangente, abbiamo giocato bene, coinvolgendo tutti, con tanti giocatori a referto. Il gruppo sta migliorando e anche i singoli atleti funzionano: abbiamo trovato equilibri, gerarchie e riferimenti".

Uno sguardo alla post-season, magari da giocare con il fattore campo almeno ai quarti? Martino non si sbilancia: "Dobbiamo continuare così, sapendo che i playoff saranno molto competitivi sin dal primo turno, al di là degli accoppiamenti".

g. b.