Coach Priftis molto soddisfatto. "Abbiamo dominato»

Coach Dimitris Priftis nel post vittoria casalingo contro Scafati ha commentato: "Abbiamo dominato tutta la partita, congratulazioni ai ragazzi. Abbiamo giocato un match con grande concentrazione in difesa e un buon gioco in attacco. Sono due punti importanti in vista del calendario difficile che ci aspetta nei prossimi turni di campionato e coppa".

Guardando avanti proprio alla Coppa: "Andiamo in Lituania e sappiamo che ci aspetta una grande battaglia".

Sull’infortunio rimediato da Jamar Smith ha spiegato: "Non sono un medico, nei prossimi giorni valuteremo meglio la situazione, ma la sensazione è che sia qualcosa di serio e che ci mancherà il suo apporto per un po’ di tempo".

Su Stephane Gombauld: "Fa parte del team a tutti gli effetti e io nel corso del tempo ho cambiato idea sul suo ruolo: all’inizio lo vedevo come 5, ma può giocare anche come 4. Nell’ultimo mese poi, va detto, è migliorato molto".

Elisabetta Grassi