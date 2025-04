Coldebella e il Maccabi Tel Aviv: Priftis smentisce le voci prima del match con Olimpia Milano

"Le voci di un accordo tra Coldebella e il Maccabi Tel Aviv? Dovreste chiedere a lui (sorride coach Priftis indicando il dirigente in lontananza, ndr) ma vi posso garantire, sapendo di parlare anche a nome suo, che siamo qui con tutto il nostro cuore e tutta la nostra concentrazione".

Domani al PalaBigi arriveranno i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, ma era inevitabile – viste le ripetute indiscrezioni che arrivano anche dai media israeliani – toccare l’argomento più caldo. Il tecnico della Pallacanestro Reggiana fa quindi un po’ da ‘schermo’ al proprio general manager che lo scorso 26 febbraio, quando erano usciti i primi rumors, aveva liquidato la questione dichiarando di "non voler rovinare il percorso intrapreso con questa proprietà", ma ammettendo che nel proprio lavoro "c’è sempre un inizio ed una fine" e lasciandosi comunque una porta aperta ad ogni eventualità. Non sarebbe sorprendente, dunque, se il quotato manager decidesse di accettare la corte di un club storico e che partecipa all’Eurolega. Tutte tematiche che però saranno affrontate a tempo debito e quando la stagione agonistica concederà una tregua. Quindi, adesso, testa al match di domani sera: "Inizia un periodo di partite davvero molto importanti - analizza Priftis - l’Olimpia Milano ha fisicità, energia ed esprime una pallacanestro di qualità, io li metto al primo posto dal punto di vista tattico in questo campionato, perché sanno leggere alla perfezione le difese e sfruttano vantaggi con lunghi molto forti e intelligenti. Per essere competitivi – prosegue - dovremo avere un’attitudine ben diversa rispetto a quella con cui siamo scesi in campo contro la Virtus Bologna".

Il coach greco, com’è nel suo stile, non cerca nessun alibi: "La stanchezza dopo le 9 partite giocate in 30 giorni? Non voglio scuse, come ha detto Spanoulis recentemente: giochiamo a basket, da cosa dobbiamo recuperare esattamente? Detto questo, è chiaro che un po’ di fatica c’è, ma dobbiamo assolutamente andare oltre".

Il focus successivo è tutto dedicato alla situazione che riguarda l’infermeria: "Smith è rientrato e ha fatto un allenamento, Winston già da giovedì ha partecipato a metà seduta e spero che possa farcela. Mentre Faried invece, purtroppo, non so se riuscirà a giocare contro Milano perché ha avuto un problemino. Decideremo nelle prossime ore cos’è meglio, ma se Kenneth (Faried, ndr) resterà a riposo, lo avremo sicuramente per il match di mercoledì contro Malaga".