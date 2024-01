"Coloriamo di biancorosso la Baltur Arena". Verso il derby, Cento sogna il colpaccio

Colorare tutta la Baltur Arena di biancorosso, mostrando a tutti i giocatori l’abbraccio del pubblico di casa e rendendo ancora più memorabile il derby con la Fortitudo: questo è l’obiettivo che la Benedetto XIV e Tramec si sono dati in vista della sfida di domenica 21 gennaio, con palla a due alle 18, che vedrà la Sella Cento affrontare la capolista Flats Service Fortitudo Bologna sul parquet amico.

L’atmosfera alla Baltur Arena si preannuncia infuocata, e servirà il supporto di tutti i tifosi per portare a casa due punti contro la prima della classe: per questo, i tifosi troveranno sul loro seggiolino i fogli bianchi e rossi marchiati Tramec, da mostrare prima dell’inno nazionale per colorare tutto il palazzo e dare l’ultima iniezione di fiducia ai ragazzi prima della palla a due.

"Dopo il successo contro Nardò sarà importante trovare continuità in una partita speciale come quella del derby di domenica contro la Fortitudo", ha dichiarato Leo Girotti, amministratore delegato di Tramec.

"Il calore della Baltur Arena aiuterà senz’altro i ragazzi ad affrontare al meglio la partita e cercare una vittoria importante per la classifica. Per questo, in qualità di tifoso e sponsor della Benedetto, Tramec ha deciso di aderire ad un’iniziativa che coinvolgerà attivamente il pubblico, scalderà l’atmosfera della Baltur Arena ed aiuterà la squadra ad entrare in clima partita".

I biglietti per Sella Cento-Flats Service Fortitudo Bologna saranno disponibili solo in presenza alla Baltur Arena e da oggi anche nel punto vendita di Goldbet, in via del Commercio 12.

Sul fronte squadra, da monitorare in questi giorni la situazione di Mitchell, scavigliatosi una settimana fa e per questo assente a Nardò e fermo in questi giorni. La speranza è di averlo in campo, anche se non sarà ovviamente al 100%.

Sul fronte Fortitudo, da rivalutare la condizione di Celis Taflaj (ex di turno nella stagione della retrocessione), peraltro a tutti gli effetti l’undicesimo in organico, la formazione di Attilio Caja lavora al completo, con l’obiettivo di centrare un successo che potrebbe già valere, in base anche ai risultati che potrebbero arrivare dagli altri campi, la matematica certezza di uno dei primi due posti e del relativo accesso alla Final Four di Coppa Italia.