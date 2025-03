Coppia d’assi Devoe-Benvenuti, trionfo Sella. Volata col brivido, a Brindisi due punti d’oro

valtur brindisi

76

sella cento

77

VALTUR BRINDISI: Laquintana 13, Brown 11, Arletti, Del Cadia 15, Fantoma 6, Radonjic 2, Calzavara 13, Ogden 16, Buttiglione ne, Guadalupi ne. All. Bucchi.

SELLA : Devoe 26, Davis IV 7, Nobile 7, Delfino 10, Berdini 3, Benvenuti 17, Moretti 2, Tamani 2, Graziani, Tanfoglio 3. All. Di Paolantonio.

Arbitri: Moretti, Tallon e Fiore.

Note: parziali 14-18; 37-36; 53-59.

A Brindisi, è una bella Benedetto. Col brivido e col ghiaccio nelle vene di Devoe, che dalla lunetta segna i liberi della vittoria ad un secondo e otto decimi dalla fine, con il cuore e la voglia di restare aggrappati alla Serie A2, un traguardo che con prestazioni come quelle di ieri resta alla portata del gruppo. Un vero colpaccio quello della Sella, con la C maiuscola, che torna a rimescolare le carte in chiave salvezza e interrompe la striscia negativa di due sconfitte consecutive. Vigilia con qualche grana in più del dovuto per Bucchi e Di Paolantonio, rispettivamente senza De Vico e Vildera da una parte, Sperduto e Alessandrini dall’altra. In avvio è subito botta e risposta Nobile-Ogden, seguito dai primi cesti di Devoe e dalla bomba di Calzavara per il 7 pari. La Sella mantiene gagliarda il comando delle operazioni, guidata sempre dall’americano ex Orzinuovi che, coadiuvato da Benvenuti, lascia il primo graffio sulla partita (11-16 al 7’). E sarà vantaggio Benedetto anche allo scoccare della prima sirena, 14-18 con jolly di Tamani.

Brindisi esce più sciolta dalla prima pausa e comincia a trarne i primi benefici, sfruttando l’asse Laquintana-Del Cadia, e Brown a fare da terzo "incomodo" per la difesa centese (33-30 al 17’). Ma i biancorossi hanno il merito di restare incollati alla partita, senza snaturarsi, e con Davis tornano a rimettere temporaneamente la testa davanti, prima dei liberi di Ogden, che mandano entrambe negli spogliatoi sul 37-36 per i pugliesi. Al rientro, è ancora equilibrio. Le fiondate di Nobile e Devoe mantengono viva e attiva la Sella anche dalla lunga distanza (44-48 al 24’), la squadra di Bucchi arranca, Delfino annusa il momento e incrementa il divario a cronometro fermo (50-59 al 28’). Cento comincia l’ultimo quarto avanti di sei (53-59), un vantaggio che viene ritoccato da Benvenuti (62-71 al 36’). Il finale appare in discesa, ma non sarà così. Calzavara la pareggia in un minuto e poi firma il sorpasso (76-75 al 39’), poi, ingenuamente, ferma con il fallo Devoe a meno di 2’’ della sirena. Gol e ancora gol dell’americano, mentre a Calzavara non riesce il miracolo finale.

Giovanni Poggi