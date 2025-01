Così Ozzano perde quota. Crolla il Bologna 2016

Fine settimana da riporre nel dimenticatoio per le bolognesi dell’Interregionale, con passivi pesanti e classifiche ribaltate visto l’affollamento di squadre in pochi punti.

Nella division C va alla Sangiorgese l’atteso testa a testa al vertice contro il Bologna 2016 di coach Lunghini, che crolla con 31 punti di gap e scivola così al sesto posto in solitaria, virtualmente l’ultimo disponibile per accedere alla fase play-in. Non sono da meno nella division E i New Flying Balls, che nonostante i 36 punti del trio Tibs-Baggi-Ranitovic inciampa a Recanati (-30) perdendo quota nella corsa per il secondo posto: sabato arriva la regina Vigor Matelica in viale 2 Giugno, gara crocevia per i ‘palloni volanti’ di coach Lolli. Battuta d’arresto per l’Olimpia Castello, che cade a Matelica e, torna a -4 dal penultimo posto: per i nerazzurri ora serve un miracolo.

Gare division C: Social Milano-Gardonese 75-66, Cernusco-Stings Mantova 82-72, Blu Bergamo-Sansebasket Cremona 88-71, Iseo-Nervianese 84-67, Pizzighettone-Basket 2000 67-60, Sangiorgese-Bologna 2016 85-54.

La classifica: Iseo 28; Gardonese, Sangiorgese, Stings Mantova e Pizzighettone 24; Bologna 2016 22; Social Milano 18; Nervianese 16; Libertas Cernusco, Blu Bergamo e Basket 2000 14; Sansebasket Cremona 6.

Gare division E: Bramante Pesaro-Virtus Civitanova 73-59, Vigor Matelica-Olimpia Castello 89-61, Senigallia-Loreto Pesaro 71-68, Valdiceppo-Attila Porto Recanati 60-67, Teramo a Spicchi-Roseto 2020 78-68, Recanati-New Flying Balls 100-70.

La classifica: Vigor Matelica 28; Recanati, Loreto Pesaro, New Flying Balls e Attila Porto Recanati 24; Bramante Pesaro 20; Senigallia e Roseto 2020 16; Valdiceppo, Teramo a Spicchi e Virtus Civitanova 14; Olimpia Castello 10.