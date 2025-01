Costone contro Cecina, la Stosa Virtus è attesa a Lucca. Mens Sana: niente scherzi! E’ in arrivo Castelfiorentino

Riprendere il discorso là dove si era interrotto prima della sosta natalizia. Questo l’auspicio del Costone che, alle 18, ospita Cecina al PalaOrlandi (Barbarulo ed Emmanuele gli arbitri). Obiettivo: confermare il trend positivo e centrare quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva. Di fronte c’è Cecina, forse la squadra che ha deluso maggiormente in campionato: partita con i grandi favori del pronostico è sempre stata invischiata nei bassifondi della classifica. Ciò nonostante i marittimi sono stati capaci di qualche acuto. Tra cui la vittoria riportata con Empoli prima della pausa ma anche il +12 rifilato al Vismederi nel girone di andata. Insomma, c’è anche quel ko da vendicare per i gialloverdi che, dal canto loro, sono stati invece autori di una stagione sin qui assolutamente positiva e che sta portando Nasello e soci a grandi passi verso la poule promozione. Per farlo però devono mantenere il passo solido e sicuro dimostrato nella prima parte di stagione, a partire proprio dalla partita con Cecina. "Dopo la pausa natalizia dobbiamo riprendere il filo con il nostro campionato – ha detto in sede di presentazione Riccardo Riccardini (nella foto), vicecoach gialloverde –. Non è mai semplice tornare al lavoro dopo aver staccato, ma dobbiamo riprendere da dove avevamo interrotto per cercare di raggiungere il nostro obiettivo dichiarato che è entrare tra le prime sei. All’andata Cecina ci ha dato filo da torcere, facendoci vedere di che pasta è fatta, ma noi vogliamo dimostrare di poter vincere contro chiunque in questo campionato. La squadra sta bene, ha ripreso gli allenamenti con il giusto animo e vogliamo tenere alta l’asticella della concentrazione – ha spiegato il tecnico – così come avevamo fatto nell’ultima parte del 2024. Sappiamo che ci troveremo di fronte una squadra in un momento estremamente positivo e che per loro vincere a Siena potrebbe essere un trampolino di lancio per i propri obiettivi. Noi però vogliamo mantenere l’imbattibilità casalinga e faremo di tutto per riuscirci. Mancano sei partite alla fine del girone e ci aspettano sei battaglie. Noi però siamo pronti, con la consapevolezza che dietro ogni partita c’è una squadra che sta inseguendo il proprio traguardo".