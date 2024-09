Costone, il PalaOrlandi si colora di gialloverde. Domani la presentazione di tutte le squadre

Si alza il sipario sul nuovo Costone 2024/2025. È fissata per domani alle 18.30 al PalaOrlandi, la presentazione della prima squadra maschile, delle formazioni del settore giovanile, del minibasket, del femminile e del Baskin. Insomma, tutto l’universo gialloverde si mette in mostra per l’imminente annata sportiva. Anche se gli impegni ufficiali per alcune delle compagini costoniane erano già scattati. Il riferimento va all’ Adpf Costone che ha visto interrompersi la corsa in Coppa Toscana dopo la sconfitta contro la Pallacanestro Femminile Prato per 54-34. A condurre la serata di domani Teo De Bonis, nuovo event manager della società gialloverde e già mattatore della serata ’a Bollore’ che lo scorso fine settimana aveva richiamato al PalaOrlandi 118 persone per l’iniziativa di beneficenza promossa dal Costone Siena, i cui proventi sono stati donati all’associazione ’La Conchiglia–Amici della Chirurgia pediatrica’. Insomma, tutti elementi che aiutano a capire come il team building e la coesione tra le diverse anime che compongono il variegato mondo costoniano siano un elemento di grande importanza per la società della Piaggia. Un esempio? La tappa che in settimana la squadra allenata da coach Michele Belletti ha fatto al ricreatorio del Costone, sede luogo storico della società. "La squadra – si legge a corredo dell’immagine (foto) postata dal Costone sui social –, dopo aver partecipato alla messa officiata da don Massimiliano Gabbricci, si è fermata per la cena, durante la quale ha vissuto un momento speciale di condivisione e senso di appartenenza insieme ad alcuni costoniani storici. Un ringraziamento particolare va al vicepresidente, Guido Sani, che si è impegnato in prima persona per la realizzazione di questo momento così significativo", conclude il post. Nel frattempo il Costone si prepara anche all’esordio in campionato: sabato alle 21, sul campo di Quarrata, gialloverdi di scena per la prima giornata di stagione regolare. Un impegno da non sottovalutare per Bruttini e soci che si troveranno di fronte una compagine esperta e fisica, sicuramente un battesimo non indifferente per la nuova categoria.

