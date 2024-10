Costone in trasferta al PalaAgata di Arezzo. L’assistant coach Terrosi: "Niente passi falsi"

Allungare ancora la striscia di vittorie consecutive e confermarsi capolista in solitaria in vetta alla classifica. È l’obiettivo di Vismederi Costone che, oggi alle 21, è di scena al PalaAgata di Arezzo per la gara con i padroni di casa. Fiorentini i due fischietti che saranno i signori Barbarulo e Parigi. Il Costone forte delle vittorie contro Quarrata, Empoli e nel derby con la Virtus, arriva a questo impegno sulle ali dell’entusiasmo. Vietato però sottovalutare Arezzo che viene da due sconfitte e una vittoria, tutti risultati maturati nel finale di partita dopo lunghe battaglie. L’unico successo è arrivato tra le mura amiche e vittima è stata Quarrata, battuta dal Costone a domicilio nella prima giornata di campionato, ma squadra tra le più forti del campionato. Basta questo per capire come, per i gialloverdi, è un’importante occasione per confermare quanto di buono fatto finora. A presentare la partita Gianni Terrosi, assistant coach di Michele Belletti: "C’è entusiasmo e non potrebbe essere altrimenti dopo un derby e due vittorie contro squadre più quotate – ha spiegato –. Non so quanti avrebbero pronosticato un Costone a punteggio pieno, dopo aver visto il calendario. Ma noi avevamo lavorato bene e questo è solo il frutto di quel lavoro. Non dobbiamo farci ingannare da classifiche, la parola d’ordine è lavorare giorno per giorno". "Il turno infrasettimanale ad Arezzo ci ha costretto a studiare queste due settimane come un unico lungo tour de force, iniziato con Empoli e che si concluderà con Legnaia. Arezzo è una squadra forte – ha proseguito Terrosi –, con il giusto mix di giocatori di esperienza e gioventù. Sono riusciti a costruire uno degli assi play-pivot più temibili del campionato e hanno un allenatore, Alessio Fioravanti, preparato e capace. Neopromossi o meno – ha concluso l’assistant coach gialloverde –, sono convinto che cambi relativamente. Il campionato è equilibrato e noi dobbiamo continuare a lavorare per rimanere sui giusti binari. Avere ottenuto tre successi è forse inaspettato, ma dobbiamo anche essere consapevoli che bastano un paio di passi falsi per vanificare quanto costruito".

AF