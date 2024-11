Costone-Mens Sana: derby totale!. Belletti squalificato, ipotesi Collini

Uno scontro diretto, un derby, una partita di grandi significati. C’è tutto questo e molto altro in Vismederi Costone-Note di Siena Mens Sana, in programma domani, alle 18, al PalaOrlandi. Il turno infrasettimanale ha rilanciato la Mens Sana che ha battuto la corazzata Empoli facendo il pieno di entusiasmo verso una stracittadina che, solo sei mesi fa, era la sentitissima finale del campionato di Serie C Gold. Diverso l’umore in casa Costone che, mercoledì a Lucca, ha riportato la quarta sconfitta esterna consecutiva in un match che lascia molto amaro in bocca: i gialloverdi hanno avuto più occasioni per chiudere l’incontro ma, alla fine, si sono fatti rimontare e superare dagli avversari. Oltre il danno, la beffa: le rimostranze con gli arbitri di fine partita sono costate a coach Michele Belletti ben due turni di squalifica, una pena che (da regolamento) non può essere commutata in ammenda. Quindi, nonostante il ricorso della società (per avere uno sconto della pena e commutare in multa la squalifica), contro la Mens Sana coach Belletti non sarà sulla panchina gialloverde. Da capire chi sarà scelto come capocoach visto che Riccardini e Terrosi non hanno il patentino adeguato alla categoria. L’opzione più probabile è Marco Collini, senior skill coach del Costone; l’alternativa sarebbe andare con il capitano-allenatore, quindi facendo figurare in questo ruolo Luigi Bruttini. Un precedente simile riguarda proprio il Costone, in occasione del derby con la Virtus dell’11 dicembre 2022: in quel caso, Bruttini cedette momentaneamente i gradi a Terrosi, al tempo infortunato, per permettere a quest’ultimo di sedere in panchina all’indomani dell’esonero di Fattorini. Al di là dei ricorsi storici, la squalifica di Belletti rappresenta un elemento che alimenta pathos e carica emotiva della sfida. Così coma la scelta del tifo organizzato mensanino di ripetere la protesta già vista in occasione del derby con la Virtus. Oggetto del contendere la decisione del Costone, al pari della Virtus, di non giocare al PalaSclavo anche i derby con la Mens Sana. Disponibili nel settore ospiti "solo" 99 biglietti di cui 70 interi e 29 omaggio (tagliandi gestiti dalla stessa Mens Sana). La parte calda del tifo mensanino si radunerà all’esterno del PalaOrlandi un’ora prima della palla a due (quindi alle 17), facendo sentire la propria voce dall’esterno per poi fare il suo ingresso nel palasport di Montarioso solo nel secondo tempo. Proprio come al PalaCorsoni lo scorso 10 novembre. Dal canto suo il Costone ha annunciato che sarà Terrecablate sarà match sponsor del derby e che la partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Costone Channel e, contestualmente, su Canale 3 Toscana, SienaTv e Tele Centro 2.

AF