Costone, prova di forza contro Arezzo. Vantaggio decisivo per la poule promozione

COSTONE

77

AREZZO

62

COSTONE: Brocco ne, Radchenko, Nasello 15, Paoli F. 17, Paoli M. 8, Banchi 13, Zeneli 5, Bruttini 4, Bastone 9, Torrigiani 6. Coach: Belletti.

AREZZO: Scortica 5, Toia 5, Nica ne, Iannicelli 1, Marcantoni ne, Buzzone 14, Lemmi 17, Prenga 9, Vagnuzzi, Kader Mama 4, Terrosi, Bischetti 7. Coach: Fioravanti.

Arbitri: Sposito, Deliallisi.

Parziali: 17-17; 37-30; 55-45.

SIENA – Il Costone vince di 15, ribalta quindi il -1 subito all’andata e si prende un vantaggio quasi decisivo per centrare un piazzamento tra le prime 6 al termine della prima fase di campionato. C’è tutto questo nella vittoria 77-62 su Arezzo. Con questa affermazione, che permette alla squadra di coach Belletti di mantenere l’imbattibilità casalinga (8/8 al PalaOrlandi); sono 3 le avversarie in lotta per la poule promozione con cui il Vismederi ha acquisito un vantaggio nel doppio confronto (Quarrata, Empoli e appunto Arezzo): un fattore che rappresenta molto più che un’ipoteca per un posto nella top-6 per il Costone. La partita con Arezzo è stata una prova di forza del Vismederi. Questo nonostante la fatica dei padroni di casa, nei primi minuti, a trovare il canestro. Arezzo ne approfittava e volava sul 14-1. Erano Zeneli e Bastone a innescare il Costone, poi le bombe di Filippo Paoli e Banchi riportavano i gialloverdi il -2. Anzi, un’altra tripla di Banchi, a 2’36" dalla fine del parziale, sancivo il primo vantaggio costoniano sul 15-14. Dopo la parità a fine primo quarto, il Vismederi accelerava, appoggiandosi ai centimetri di Torrigiani e riuscendo a costruire il 29-21 di metà quarto. Il Costone toccava anche il +10, ma Toia e Lemmi riavvicinavano Arezzo fino al -3. Erano poi i fratelli Paoli a trovare i punti che restituivano 7 lunghezze di vantaggio ai padroni di casa all’intervallo lungo (37-30). Nel terzo periodo l’allungo cosontiano: i canestri di Banchi e Bruttini portavano il Vismederi sul +13. Arezzo cercava di stare sotto la doppia cifra di svantaggio ma ancora Banchi, così come Bastone e Nasello permettevano al team gialloverde di mantenere le distanze. Il 55-45 di fine terzo quarto non era però la fine di una contesa che Arezzo provava a riaprire portandosi sul -6. Ma Banchi e Bastone davano il nuovo +9 al Costone. Arezzo continuava a provarci con grande forza di volontà, ma il Costone amministrava e colpiva con Nasello e coi gemelli Paoli. Terminava col +15 Costone.

AF