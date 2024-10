Costone-Virtus, si gioca il primo derby senese. Riccardini: "Morale alto, ma sfida particolare"

È il primo attesissimo derby dell’anno. Nella cornice del PalaEstra va in scena Vismederi Costone-Stosa Virtus Siena, una stracittadina che significa molto nel percorso stagionale delle due squadre e che mette in palio due punti pesanti per il cammino stagionale di gialloverdi e rossoblù. Palla a due alle 21, diretta tv su Canale 3 Toscana e Siena Tv grazie allo streaming di Costone channel; Cirinei di Pisa e Russo di Firenze gli arbitri che dirigeranno l’incontro. Entrambe le squadre arrivano con il vento in poppa al derby. Se il Costone di coach Michele Belletti arriva sulle ali dell’entusiasmo, grazie ai successi nelle prime due giornate di campionato contro corazzate del calibro di Quarrata e Empoli (gialloverdi primi in classifica a punteggio pieno insieme a Lucca), i rossoblù sono reduci da una vittoria convincente contro una compagine solida come San Miniato. A presentare la partita, per i colori del Costone, il vicecoach gialloverde Riccardo Riccardini (nella foto). "Il morale dei ragazzi è alto dopo i due successi conquistati, non potrebbe essere altrimenti – ha detto il tecnico –. Siamo reduci da due incontri in cui abbiamo portato sul parquet la giusta attitudine, soprattutto nella metà campo difensiva, che poi è la chiave per vincere ogni match. Questa, però, sarà una sfida diversa dalle altre, sarà un derby e come tutti i derby ci saranno stimoli aggiuntivi. Abbiamo già affrontato la squadra di Evangelisti nel precampionato – ha aggiunto Riccardini – ma all’epoca eravamo entrambe squadre in rodaggio alle prese con i classici esperimenti estivi che rendono poco affidabile il precedente. La Virtus è una squadra forte, giovane e che è stata costruita bene da chi di dovere – prosegue il vicecoach costoniano –. Loro proveranno a correre, a giocare un basket brillante e a far valere il proprio talento. Noi però non dobbiamo lasciarci sorprendere, dobbiamo lavorare forte in difesa e non concedere il campo aperto agli avversari. La speranza, vista anche la location di eccezione, è di assistere a una bella partita in una cornice di pubblico all’altezza della situazione. Sono sicuro - ha concluso Riccardo Riccardini - che anche domani la nostra gente risponderà presente e sarà al palazzetto per sostenerci". La società di consulenza Sokrate, già partner di maglia del Costone, sarà sponsor dell’incontro.

AF