Costone: vittoria esterna a Gazzada tiene viva la speranza playoff

Quella ottenuta a Gazzada è stata la prima vittoria esterna del play-in gold del Costone: un risultato che mantiene ancora viva la fiammella della speranza per un piazzamento playoff anche se la strada resta decisamente in salita. A inguaiare il Vismederi le vittorie delle due dirette concorrenti, Quarrata e Arezzo. I pistoiesi hanno vinto 93-57 sabato a Tortona (prossima avversaria dei gialloverdi mercoledì al PalaOrlandi alle 21), mentre ieri gli aretini sono andati a sbancare Pavia per 83-80 grazie a un tiro allo scadere (e dopo una super rimonta, considerando che il primo tempo si era chiuso con Pavia in vantaggio 51-28). Arezzo e Quarrata mantengono le posizioni, le ultime che qualificano alla post season, e soprattutto il +4 sul Costone che, nelle ultime due giornate (Tortona e Pavia le avversarie), ha l’obbligo di vincere ma deve al tempo stesso sperare in qualche passo falso delle altre (con entrambe ha il vantaggio nel doppio confronto). "Con questa vittoria mettiamo un po’ di pressione a chi sta sopra di noi. Ci faremo trovare pronti per la partita con Tortona". Aveva parlato così coach Belletti dopo Gazzada. Anche se, per effetto soprattutto della vittoria di Arezzo, la pressione è tornata sulle spalle del Vismederi. Ma anche questo è un fattore di cui si era consapevoli: mancano 80’ alla fine del play-in gold, il Costone deve giocare tutte le proprie chance per cercare di agguantare in extremis i playoff.