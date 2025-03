Crocevia per la salvezza. Carica Estra: a tutto cuore. Tegola Kemp, salta Trieste. Allen pronto all’esordio

Se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo e nel caso dell’Estra ha la vista di un’aquila. Per un giocatore che arriva, Allen, un altro si ferma, Kemp, con il risultato che Pistoia si troverà ad affrontare la sfida di oggi contro Trieste (PalaCarrara ore 19) ancora con un americano in meno. "Ci sono due teorie per quanto riguarda l’infortunio occorso a Kemp – dice Gasper Okorn –. Da una parte c’è la possibilità che possa stare fuori per un po’ di tempo, dall’altra si parla di una settimana al massimo. Diciamo che oggi ne sapremo di più ed in maniera più chiara. Ogni giocatore per noi è importante soprattutto in questo momento e non avere Kemp sotto canestro rappresenta un grosso problema". Gioco forza il tecnico biancorosso dovrà in qualche modo rivedere ruoli e schemi anche perché i lunghi a disposizione saranno Cooke, Paschall e Benetti per cui è pensabile di vedere in campo per alcuni tratti della partita quintetti piccoli. "È chiaro che senza Kemp saremo costretti a giocare spesso con lo small ball – afferma Okorn – Benetti e Paschall avranno diversi minuti da 4, con quest’ultimo che scalerà da 5 quando non ci sarà Cooke in campo".

Pistoia avrà in più Allen nel reparto degli esterni che sarà chiamato fin da subito a dare una mano alla squadra sia come alternativa a Forrest e sia giocando insieme per togliere un po’ di pressione al folletto di Pompano. "Per quanto riguarda Allen l’infortunio che ha avuto appartiene al passato – prosegue il tecnico biancorosso – fisicamente non è messo male e sicuramente potrà aiutarci crescendo allenamento dopo allenamento. Sono soddisfatto comunque delle condizioni in cui si è presentato. Della Rosa, infine, si è allenato con noi negli ultimi giorni e ci darà una grande mano. Penso che Allen e Forrest si divideranno le responsabilità. In questo momento, con così pochi allenamenti, il secondo sarà quello più deputato a tirare e il primo agirà come combo guard. Avendo Allen, con le attenzioni che sono state riservate a Forrest, quest’ultimo avrà sicuramente meno pressione da parte delle difese avversarie".

Trieste, tra l’altro, è la squadra contro la quale coach Okorn fece il suo debutto sulla panchina biancorossa e da quella partita ne è passata di acqua sotto i punti. L’Estra adesso si trova a giocare una partita che vale il prosieguo del campionato e, così come all’andata, non sarà facile perché Trieste ha dimostrato di essere una squadra quadrata, con idee chiare e con un roster di livello. Il vantaggio è che i biancorossi avranno l’apporto dei propri tifosi che non è una cosa di poco conto. "Tornare a giocare di fronte ai nostri tifosi è molto importante – afferma Okorn – perché ci danno una grande spinta ed energia. Ogni partita inizia 0-0, anche se noi sappiamo di partire sempre da sfavoriti nei confronti degli altri avversari. Dovremo cercare di giocare con pazienza ed avere un approccio diverso rispetto alla gara contro Tortona. Trieste nella partita di andata ci distrusse proprio perché nel primo tempo gli concedemmo di fare ciò che volevano ma nel secondo tempo rientrammo in campo con un approccio diverso avendo per diverse volte la palla per accorciare le distanze ma che purtroppo sprecammo a causa di troppi errori. Loro hanno un roster che permette di poter scalare i giocatori nelle posizioni, corrono tanto e hanno diversi tiratori da dietro l’arco, solo Johnson non ha quell’ampiezza di tiro. Valentine abbiamo visto contro la Virtus ciò di cui è capace. Se vuoi giocare contro di loro, devi fare un’importante prestazione difensiva".

Maurizio Innocenti