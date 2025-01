Cugine in campo Bramante sfida la leader

Serie B Interregionale, turno importante per le pesaresi.

Qui Bramante. Oggi alle ore 18 al PalaMegabox riparte il campionato di B interregionale col Bramante che ospita i New Flying Balls di Ozzano (Bo). Una squadra quella Ozzanese molto esperta che naviga nelle prime posizioni di classifica. Nel roster figure importanti e di grande impatto, Piazza, Cortese e Ranuzzi tra gli altri, giocatori con militanza in A e A2. In cabina di regia un figlio d’arte già visto negli anni scorsi anche a Pesaro sponda Pisaurum, Joel Myers, figlio di Carlton, altro pezzo da quintetto che il Bramante ha già affrontato nei campionati scorsi, il serbo Dusan Ranitovic. A completare il lineup di coach Lolli altri ragazzi di buona caratura. "Per il Bramante quindi si prospetta una gara difficile – spiega il dirigente Fabio Lanci –, all’andata fu la prima vittoria esterna ottenuta con la forza sul finale dopo aver dominato per tre quarti di partita e resistendo nel finale, i punti in palio sono pesanti in ottica sesto posto considerato che questa è la prima di cinque partite che porteranno a delineare la classifica finale della prima fase".

Qui Loreto. L’Italservice gioca domani alle 17 al PalaMegabox contro l’Olimpia Castello. I gialloblu vengono dalla sconfitta nell’ultima gara del 2024 a Roseto contro l’ex allenatore Stefano Foglietti. "Roseto aveva più rotazioni e una panchina più lunga – commenta coach Gabriele Ceccarelli –, ma noi abbiamo avuto una giornata disastrosa al tiro, considerate che da tre abbiamo fatto 1 su 27, l’unica bomba l’ha segnata Delfino. Altro specchio della partita è il parziale di 23 a 6 dell’ultimo quarto. Non ci siamo stati di testa e non va bene". La pausa natalizia è servita per riordinare le idee e infondere nuova energia in vista dell’incontro con Castel San Pietro, già battuto all’andata. Con qualche defezione importante, la squadra di coach Mauro Zappi arriverà al PalaMegabox con la consapevolezza di dover puntare molto alta l’asticella, perché i gialloblu partono ovviamente con tutti i pronostici a favore, sia per la classifica (secondo posto) che per quanto mostrato al PalaFerrari. I marchigiani infatti dominarono la partita, nonostante il tentativo al limite dell’impossibile di ribaltare il -20 dell’intervallo, vincendo alla fine per 70-79. "Abbiamo giocato una prima parte di stagione bellissima e vogliamo continuare a farlo anche nel 2025", chiude il tecnico dei pesaresi.

b. t.