Davide Bruttini e Apu Udine conquistano la promozione in Serie A con due turni d'anticipo

Nello scorso weekend un cestista senese è salito alla ribalta della pallacanestro italiana insieme alla sua squadra, la Apu Udine. Si tratta di Davide Bruttini (nella foto), figlio del presidente della Virtus Fabio, che grazie alla vittoria della sua Udine contro Rimini ha conquistato la promozione in serie A con 2 turni d’anticipo. Per il giocatore cresciuto nel vivaio di piazzetta Don Perucatti si tratta della quarta promozione della sua straordinaria carriera.

Il primo salto di categoria per Bruttini arrivò a Torino nella stagione 2014/15. Nel campionato successivo 2015/16 Davide ottenne un’altra promozione, questa volta con la maglia di Brescia. Il tris si completò nella stagione 2016/17 quando il giocatore senese e chiocciolino vinse il suo terzo campionato consecutivo con la maglia delle V nere della Virtus Bologna. Domenica sera, infine, è arrivato il quarto sigillo in una stagione in cui Udine si coach Vertemati, grazie anche al prezioso contributo di Bruttini, ha dominato il campionato nonostante la presenza di autentiche corazzate come Cantù, Rimini, Pesaro, Fortitudo Bologna e molte altre.

Un percorso straordinario quello del giocatore classe 1987 che oltre a quelle sopra citate ha vestito maglie di società storiche della nostra pallacanestro vedi Treviso e Fortitudo Bologna. Le promozioni per Bruttini sarebbero potute essere addirittura 5 visto che nel 2018/19 Capo d’Orlando allenata da coach Sodini venne penalizzata dall’esclusione a metà campionato della Mens Sana che spalancò le porte della massima serie alla Virtus Roma. Un percorso ricco di soddisfazioni quello di Davide Bruttini, una storia di successi che certamente ha ancora qualche bel capitolo da scrivere.