Davide Elmi lascia l'Use Computer Gross dopo tre anni di successi

Si separano le strade di Davide Elmi e dell’Use Computer Gross. Dopo tre anni di lavoro sia a livello di prima squadra come assistente che di settore giovanile, dove dopo le finali nazionali conquistate lo scorso anno con l’Under 15 nella stagione appena conclusa ha portato l’Under 17 all’Interzona. Nel tempo, inoltre, Elmi è riuscito a costruire un ottimo rapporto con tutto l’ambiente.

"Voglio ringraziare Davide per l’immenso lavoro svolto in questi anni – spiega il direttore sportivo biancorosso, Simone Gelli – sia a livello giovanile che in prima squadra. Il suo apporto è stato fondamentale per la crescita del movimento e la sua dedizione alla causa Use ci ha permesso di crescere moltissimo. Si è dedicato anima e corpo agli obiettivi ambiziosi e difficili che gli abbiamo proposto, raggiungendoli sempre e, in ogni minuto passato in palestra, ha avuto sempre e solo l’obiettivo di fare del bene ai nostri ragazzi e alla nostra società. Le competenze non gli mancano e quindi gli auguro tutto il bene per una carriera ambiziosa. Come gli ho detto, quando vuole può tornare a ‘casa’ a trovarci".

Elmi ha invece commentato così sul suo profilo social la separazione: "Grazie! Senza correre il rischio di cadere nella banale retorica Empoli e l’Use sono un posto stupendo in cui mi sono sentito finalmente apprezzato come uomo e come allenatore – ha scritto in un sentito post –. Non basterebbero mille parole per ricambiare tutto l’affetto ricevuto in questi tre anni, mi avete fatto sentire parte della famiglia. A volte la vita porta a prendere strade diverse, ma i rapporti creati rimarranno per sempre. Sono sicuro che non sia un addio ma un semplice arrivederci".