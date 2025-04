Davide Marchini: nella Best Five della Serie B interregionale con Ferrara

La sua caratteristica è il classico arresto e tiro (uno dei fondamentali della pallacanestro), e a giudicare dalle medie con cui gonfia la retina, gli riesce anche bene e adesso è entrato nella best five della prima fase della Serie B interregionale del Veneto. E’ Davide Marchini, giocatore di basket carrarese, classe 1995, 188 centimetri, ruolo play-guardia, in questo campionato (per il secondo anno consecutivo) in campo con la maglia del Ferrara. Terminata la prima fase del campionato, Marchini è stato inserito nei migliori cinque giocatori del torneo a coronamento di una stagione che, seppure non è ancora finita, lo ha sempre visto in evidenza, con un best di 33 punti ottenuto nello scorso mese di novembre contro il Lumezzane.

Marchini predilige il tiro dall’arco e le medie sono alte: sfiorano il 40% nelle triple, il 50% da sotto, 80% nei tiri liberi. Davide prende confidenza con la palla a spicchi con la maglia dell’Audax all’età di cinque anni, e dopo il minibasket, con le prime uscite nelle squadre giovanili gialloazzurre viene notato dal Don Bosco Livorno che non se lo fa sfuggire. A 14 anni è a Livorno e gioca nei campionati delle categorie giovanili, raggiungendo diverse finali nazionali. Nei campionati senior esordisce in serie B con la maglia del Francavilla, nel brindisino; quindi due stagioni a La Spezia in C1 e una nella C gold con il Don Bosco Livorno. Il 2017 è l’anno vissuto tra Palermo e Perugia, sempre in B; quindi Porto Sant’Elpidio, nel fermano; un anno a Pozzuoli, due stagioni alla Libertas Livorno e una a Reggio Calabria, sempre in serie B. Da due stagioni è accasato nella città estense. "Questa è una bellissima annata, puntiamo alla promozione ma è dura" dice Marchini, una laurea triennale in scienze motorie e un futuro che spera sempre in ambito sportivo. Maurizio Munda