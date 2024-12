Derby a Civitanova, arriva la capolista Halley

Passata con un bel filotto la terza settimana della stagione con un turno infrasettimanale, la Halley Matelica è pronta per l’ultimo impegno del 2024: la trasferta di domani sul campo della Virtus Civitanova. I biancorossi ci arrivano forti di tre vittorie in otto giorni, buone per confermarsi in vetta alla classifica. Ecco cosa ne pensa Ivan Morgillo, punto di riferimento biancorosso per costanza e presenza. "Fin dalla prima amichevole che ci avevamo fatto a inizio stagione, Civitanova veniva etichettata come una delle squadre materasso del girone, ma abbiamo capito già allora che non era così perché parliamo di una squadra meno strutturata di noi o del Loreto Pesaro, ma capace di giocare alla garibaldina grazie a un americano con tanti punti in mano, a giovani che corrono e cambiano su tutto. Non sarà facile vincere a Civitanova. All’andata facemmo una buona partita, nonostante fossimo in emergenza. Ora vogliamo vincere di nuovo perché la Virtus è una di quelle formazioni che ancora non sappiamo se possa entrare o meno nelle prime sei. Nel dubbio, dobbiamo prenderci la vittoria".

m. g.