Derby decisivo: Forlì sfida Fortitudo per un posto nei playoff

Il derby di domenica sarà un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione. Forlì è reduce dal bruciante ko di Rieti, comunque nel bel mezzo di una importante striscia positiva. La Fortitudo, dall’altra parte, viene da due sconfitte di fila e ha prevalso soltanto due volte nelle ultime cinque uscite stagionali. Una regular season di alti e bassi, quella dei bolognesi, caratterizzata però da una costante che fa ben sperare i biancorossi: le difficoltà incontrate lontano dalle mura amiche del PalaDozza.

La squadra di coach Caja vanta infatti un ruolino di marcia tutt’altro che impeccabile in trasferta. Appena cinque vittorie conquistate a fronte di ben dodici passi falsi. È la squadra di alta classifica, tra il primo e il tredicesimo posto (zona playoff e play-in), che, insieme a Pesaro, vanta il minor numero di affermazioni ‘in viaggio’. L’ultima vittoria fuori casa risale addirittura al 26 febbraio scorso (72-78 a Cento), dunque ormai un mese e mezzo fa. Esattamente trenta giorni dopo il precedente successo esterno, il 67-77 a Verona del 26 gennaio. Quello della Tezenis è anche l’unico scalpo ‘pesante’ conquistato in trasferta dalla Flats Service. Le altre quattro vittorie sono arrivate contro avversarie di medio-bassa classifica.

L’Unieuro, dunque, proverà a far leva anche sul fattore campo per prevalere sui rivali di sempre. Una Unieuro Arena che si preannuncia a dir poco ‘torrida’ e che potrà nuovamente spingere i biancorossi alla conquista di due punti davvero fondamentali. In via Punta di Ferro, del resto, la Pallacanestro 2.015 ha collezionato dodici successi e soltanto cinque sconfitte: l’esatto opposto della Fortitudo versione trasferta. Allo stesso modo, l’ultimo ko casalingo di Cinciarini e compagni risale al 26 febbraio contro Nardò. Proprio lo stesso turno in cui Bologna ha strappato l’ultimo referto rosa in esterna.

Dopo i salentini, Forlì sembra aver voltato pagina e ha conquistato tre vittorie casalinghe consecutive. Una striscia tuttora aperta, in cui ha incastonato pure due perle negli scontri diretti contro Avellino e Milano, uno dietro l’altro. All’Unieuro Arena, del resto, la compagine forlivese non fa sconti alle ‘big’ del torneo. Sono uscite indenni soltanto Cantù, Rieti e Cividale, tra fine novembre e inizio gennaio. Le altre due sconfitte sono poi arrivate contro squadre di livello inferiore: Livorno e la già citata Nardò. Qui sono cadute anche le prime due della classe: Udine e Rimini.

Lato Fortitudo, poi, anche i numeri della produttività offensiva in trasferta non sono particolarmente confortanti. I biancoblù emiliani sono temibili al PalaDozza (80 punti realizzati a partita, gli stessi di Forlì in casa), ma crollano quando si tratta di far visita alle rivali: soltanto 71,8 punti segnati di media. L’assenza di Pietro Aradori ed altri guai fisici assortiti, sotto questo punto di vista, potrebbero essere ancora più penalizzanti. Un ulteriore ingrediente che potrà assistere la Pallacanestro 2.015 a ‘cucinare’ una vittoria col sapore dei playoff.